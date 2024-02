Idén rekordszámú nevezés érkezett a sorozatra, közel kétszáz intézmény nevezett, a napokban rendezett döntőben végül tizennégy csapat mérette meg magát korcsoportonként és nemenként. Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, valamint Lőrincz Tamás, Tokió olimpiai bajnoka, világ-és négyszeres Európa-bajnok kötöttfogású birkózó, a KIMBA szakmai igazgatója.

Lőrincz Tamás

Forrás: MDSZ/Blasius Photography-Horváth Balázs

A fináléban a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola is képviseltette magát, miután remekül teljesítve az egyik, általuk rendezett elődöntőben, három csapatukkal is a fináléba jutottak. A fiúknál mindkét korosztályban, míg a lányoknál a kisebbeknek sikerült kivívni az indulást.

Tombor István, a DKSE vezetőedzője arról számolt be, hogy sajnos egy betegséghullámnak köszönhetően a lányok el sem tudtak utazni a végső megmérettetésre, továbbá a fiúk is foghíjas kerettel érkeztek Budapestre.

A sorsolásnál a szerencse nem állt a mezőfalviak mellett, mert elég nehéz csoportba kerültek. A II. korcsoportosok az első fordulóban magabiztosan, emberhátrányban is legyőzték a pécsi meszesi iskola csapatát. A második körben is győzelmi kényszerben voltak az orosházi Eötvös-iskola ellen, mert a harmadik ellenfél a sokszoros győztes budapesti Gyulai István Általános iskola volt. Nagyon szoros küzdelemben 4–3-ra alulmaradtak egy egyéni hiba miatt, ami leléptetéssel járt. Később beigazolódott a papírforma, így a csoport harmadik helyén végeztek, ami végül a 10. helyre volt elég.

Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

Összességében jól küzdöttek és egy hajszálon múlt a legjobb nyolcba kerülés, talán teljes csapattal a hat közé is juthattak volna.

– emelte ki Tombor István.

Az I-es korcsoportosok háromcsapatos csoportba kerültek, ahol rögtön egy 7–0-ás vereségbe szaladtak bele az érdi iskola ellen. A kijózanító pofon után a jászberényi iskolát sikerült legyőzni 4–3-ra az utolsó pillanatban, így másodikként a legjobb nyolcba kerültek, ahol a tófeji iskola várta őket az elődöntőért. Őket azonban nem sikerült felülmúlni, így az 5-8. helyért versenyeztek tovább. A tatai iskola legyőzése után újra az érdiekkel csatáztak az 5-6. helyért. Ezúttal is az ellenfél nyert, ezzel a hatodik helyen végeztek.

Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

Ők is elégedettek lehetnek a teljesítményükkel, mert hiányos csapattal a legjobb hatba jutni nagy dolog. A fenti eredményeket komoly sikerként könyvelhetjük el, mivel 197 nevező közül mindkét csapatunk a legjobb tíz között végzett.

– vont mérleget Tombor István.