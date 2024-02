Felkészülés 58 perce

Elrajtolt a téli műfüves bajnokság, ötössel kezdett a Nagykarácsony

A hétvégén elkezdődött a Fejér vármegyei téli műfüves labdarúgó-bajnokság, Dunaújvárosban két csoportban is. Az első mérkőzések remek alkalmak, hogy az edzők élesben is felmérhessék, milyen formában vannak együtteseik, illetve az összeállítások miként váltják be az elképzeléseket.

Döntetlennel végződött az első fordulóban a Mezőfalva és a Solt párharca Fotó: Horváth László

A vidámparki műfüves pályán rendezett első fordulóban az A csoport eredményei:

Baracs – DPASE U19 1–2 (1–1)

Baracs: Tóth – Hepp, Áldott, Prókai, Deli (Nagy D. 60.), Kozma, Takács, Killer (Szurma 36.), Badi, Palkó, Fejes.

DPASE: Kozma – Tihanyi, Csiki (Balogh 5.), Kiss G., Katona, Vagyóczki, Békés, Klauz, Péter, Kiss B., Czigler (Kovács 62.).

Gólszerző: Deli (40.), illetve Kiss G. (15.), Katona (68.).

Mezőfalva – Solt 2-2 (1-0)

Mezőfalva: Kovács – Sági (Csontos 41.), Balázs (Tonka 41.), Rózsahegyi, Török (Villám 41.), Balogh (Márki 41.), Németh, Kovács B., Mekota (Kis 45.), Kovács K. (Rakonczai 41.), Morár. Fotó: Horváth László B csoport:

Kulcs – Nagykarácsony 1–5 (1-2)

Kulcs: Murvai - Nyuli (Seres 66.), Godó, Németh, Tóth, Szekszárdi, Balla, Molnár (Plézer 54.), Horváth, Pasqualini, Kis-Szabó.

Nagykarácsony: Miklós - Szabó Sz., Kovács, Szabó J., Varga (Horváth 41.), Demeter, Mohácsi, Rezes, Gráczer (Gábris 51.), Jákli, Horváth (Szabó M. 57.). Gólszerző: Balla (17.), illetve Jákli (35., 75.), Demeter (38.), Mohácsi (63.), Gábris (80.).

Előszállás – Nagyvenyim 1–4 (0-2)

Előszállás: Garbacz - Mukli, Béres, Nyári (Felker 68.), Balogh, Szalai (Romhányi 41.), Horváth G., Vitális (Kovács 52.), Bozsoki (Kercza 56.), Németh, Horváth K.

Nagyvenyim: Lukács - Princz, Máthé, Balogh (Fodor 54.), Slett, Sarok (Fekete 68.), Kővári (Furuglyás 54.), Cislo, Kovács D., Varga (Szabó 41.), Török Barsa (Ocztos 68.). Gólszerző: Romhányi (70.), illetve Princz (20.), Máthé (40., 58.), Fodors (73.). Az iváncsai csoportban szereplő Adony Balogh és Erdei góljaival 2–0-ra nyert a Beloiannisz ellen. A mérkőzések alkalmából az edzőket kérdeztük csapataik állapotáról, tervekről, igazolásokról.

Kulcs, Ócsai Norbert: Tavasszal mindenképpen szeretnénk több győzelmet elérni. - Az erősítés reményében visszatért Kozma Krisztián, Kiss-Szabó Zsolt. Ócsai Gábor az Oroszlány VSE-től, Virág Márk Nagykarácsonyról és Kiss Dániel Nagyvenyimről igazolt hozzánk. Mezőfalva, Villám Balázs: – Nem látszik nagy kihagyás a fiúk játékán, mert elég aktívak voltak a pihenő alatt. A kispályás és más mozgási lehetőséget is kihasználtak, így jó kondícióban van a csapat. -A múlt héten megkezdtük az első edzéseket a magasabb állóképesség érdekében. Sőt, ezt ezt még fokozni szándékozom. Az első mérkőzésen a taktikai utasítások fegyelmezett követésén volt a hangsúly. Érkezőként a védelemben Mekota Bernátot köszönthetjük Előszállásról. Várunk még srácokat, de a nevek még nem nyilvánosak. Masinka Csaba, Előszállás: – Sajnos újabb játékosunk távozott, Mekota Bernát. Öröm viszont, hogy Mezőfalváról meg Balogh Dániel jött hozzánk. Továbbá Gulyás Tibor kapus fronton érkezett. A kilátásokat tekintve nehéz szezonra készülünk, de várunk még embereket. A 8-9. hely környékét céloztuk meg. Ami fontos, most csapatot építünk. Nagyvenyim, Vaskó József: Alakul a csapat. Az első mérkőzés aránylag jól alakult. Távozókról nincs tudomásom. Ráthgéber Lászlót műtik, így ő biztosan hiányzik majd. Érkezőként Nagykarácsonyról Lukács Bence, Szabó Tamás és Hartáról Máté Dániel erősíti az együttest. Mergl István nagykarácsonyi edző és Miklós Zsolt kapus bizakodó a tavaszt illetően

Fotó: Horváth László Nagykarácsony, Mergl István: Amiért jöttünk, azt elvégeztük. - Egyelőre nincsenek új játékosaink, tehát várhatóan az őszi kerettel rajtolunk. Miklós Zsolt a Nagykarácsony kapusa így látta az első mérkőzést: – Amit a mester kért tőlünk, az teljesítettük. Egy új játékrendszert gyakoroltunk, ahol a letámadásos – labdatartásos taktika lesz. Természetesen a széleken való felfutásokat, területszerzéseket sem adjuk fel.

