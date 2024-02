Az első mérkőzésen Dunaújvárosban nem várt vereséget szenvedtek az Angyalok veszprémi Rampage Women’s Hockey együttesétől

(1–4).

Az egyik fél két győzelméig tartó párharc esélyesének két okból is az Angels számított: az alapszakaszt a dunaújvárosi hölgyek nyerték, míg a Rampage a negyedik helyen végzett. Arról már ne is beszéljünk, hogy a csapatok eddig két meccsét az idei bajnokságban az Angels nyerte (3–1, 2–0). Így nem véletlen, hogy az Angels hívei számára a szerda késő esti találkozón született 4-1-es vendégsiker nagy csalódás volt.

Angels NJSE – Rampage Women’s Hockey 1–4 (0–0, 0–1, 1–3)

Angels: Balogh Brigitta (Phillipson) – Schneider, Tőkési, Bátyi (1), Sághy 1, Börcsök (1) – Jónás T., Jónás L., Balogh Bettina, Göksel, Sárvári – Gubits, Méhes, Szabó. Vezetőedző: Láng Zoltán.

Egészen az 56. percig nem dőlt el semmi, hiszen addig csak egy góllal vezettek a vendégek (1-2). Ekkor azonban két perc alatt kétszer is eredményes volt a Rampage, és ezután már nem tudott újítani a dunaújvárosi alakulat.

Láng Zoltán: – Nem akarok mentegetőzni, de betegség miatt hiányzott három meghatározó játékosunk. A baj azonban az volt, hogy eddig kétszer nyertünk a Rampaga ellen, és a lányok azt hitték, hogy ötvenszázalékos teljesítménnyel is nyerni lehet. Nincs más hátra, vissza kell szereznünk a pályaelőnyt. Ha azt játsszuk, amit tudunk, akkor nem lehet gond.

A párviadal második találkozóját március 2-án szombaton Székesfehérváron rendezik meg. (A Rampage-ben több székesfehérvári hokis is szerepel, ezért a hazai bajnoki meccseiken ott fogadják az ellenfeleket.)