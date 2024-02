A dunaújvárosi eredmények tekintetében leginkább az őszi listán elfoglalt pozíciók köszöntek vissza, így nagy meglepetés nem született. Egyedül az első helyért folytatott küzdelem hozott szorosabb végeredményt. Hozzá kell tenni, a Nagykarácsony megérdemelten húzta be az első helyet.

Nagyot küzdöttek az elsőségért, végül a Nagykarácsony örülhetett

Fotó: Horváth László

Solt – Nagykarácsony 1-2 (0-2)

Solt: Fehér - Facskó, Szalánczi, Kurta, Tóth, Korsós, Pribék, Biró, Nitsch. Cserék: Molnár, Hakstol, Madár, Haász.

Nagykarácsony: Miklós - Szabó Sz., Kovács, Szabó J., Varga, Demeter, Nagy, Jákli, Horváth. Cserék: Turi, Szabó M.

A nagykarácsonyiak az első félidőben megrúgták azt a gólmennyiséget, ami elegendő volt a győzelemhez. A 30. percben Rezes, a 38. percben a frissen igazolt Nagy Dániel vette be eredményesen a solti kaput. A fordulás után a 43. percben érkezett szépítő válasz a karácsonyi vezetésre, de ez már nem befolyásolta a végeredményt. A Solt hiába próbálta átvenni a kezdeményezést, mindig szembe találta magát az ellenfél harcossággával. A második félidő derekán még egy tizenegyest is kihagyott Mergl István együttese, így akár még nagyobb is lehetett volna a különbség.

Összességében energikusabb játékot láthattunk a nagykarácsonyiaktól, ami azután joggal koronázta meg győzelemmel a csapat teljesítményét.

A találkozó végén a nagykarácsonyi edző Mergl István nyilatkozott lapunknak.

- Az volt a problémánk, hogy kevesebben játszottunk és nem léphettünk pályára a teljes csapattal. Azonban ez is elég lett a győzelemhez. Természetesen örülünk a sikernek. A srácok maximálisan küzdöttek.

Folytatjuk tovább, hogy a bajnoki rajtra készen legyünk. Ezt az első helyet odatesszük a polcra, ahova való.

- Nagy Dánielt igazoltuk Baracsról és egy visszatérőnk van, Kovács Roland személyében.

A Nagykarácsony tehát jó esélyekkel futhat pályára a tavaszi szezonban, hiszen eredményes és dicsőséges felkészülésen van túl.

A helyosztók további eredményei: Baracs – Kulcs 6-2, Mezőfalva – Előszállás 6-0, Dunaújváros PASDE U-19 – Nagyvenyim 5-1

A végső sorrend: 1. Nagykarácsony, 2. Solt, 3. Dunaújváros PASE U-19, 4. Nagyvenyim, 5. Mezőfalva, 6. Előszállás, 7. Baracs, 8. Kulcs.

Az Iváncsa csoportban szereplő Adony a helyosztók során a bicskei csoportból érkező Váltól 8-1-re kikapott, így a negyedik helyen zárt.