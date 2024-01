Idegenben, a sereghajtó Kozármisleny otthonában játszotta idei utolsó bajnoki találkozóját a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia (DKKA) első osztályú női kézilabdacsapata szombaton. A feladat nem ígérkezett egyszerűnek a rendkívül motivált házigazdák ellen, a cél azonban a dunaújvárosiak számára nem lehetett más mint a két pont megszerzése.

Ez volt a tervük azonban a hazaiaknak is, akik jobban kezdték a mérkőzést, és a harmadik percben 3-1-re vezettek, de Szalai és Krupják-Molnár találataival egy perc alatt egalizáltak a mieink. Paróczy és Oguntoye kiállítása alatt, kettős emberelőnyben vette vissza a vezetést a Kozármisleny, bár 5-5-nél sikerült megint egyenlíteni, a következő négy percet 3-0-ra nyerte a hazai gárda, így 8-5-nél már muszáj volt időt kérni.

Végül a szünetre 15-15-ös állással vonultak a felek.

A második felvonás elején Krupják-Molnár újabb góljával végre a vezetést is sikerült átvenni, s bár a folytatásban többször is egyenlítettek a vendéglátók, 18-18 után Krupják-Molnár és Borgyos célzott pontosan, így először vezettünk kettővel (18-20). Jött is az időkérés, majd egy újabb gól a hazaiaktól, de kézilabdázóink kettős emberhátrányban is tartották előnyüket sőt, Borgyos és Horváth duplája után már 27-23-ra vezettek a 48. perc végén.

A vendéglátók persze nem adták fel, de hiába felezték meg hátrányukat két támadás alatt, Bouti, Szalai és Gajdos révén újra ellépett vetélytársától együttesünk, s mivel ekkor már csak öt perc volt hátra, óriási fordulatnak kellett volna következnie a pontvesztéshez (26-30). Akadémistáink azonban a meccs véghajrájában is remekül küzdöttek, még emberhátrányban is növelték előnyüket, s a második félidőben nyújtott játékuknak köszönhetően magabiztos és megérdemelt, 32-26-os győzelemmel hozták el a két pontot Kozármislenyből.

Kozármisleny– DKKA 26–32 (15–15)

DKKA: Krupják-Molnár 7, Borgyos 6, Szalai 4, Horváth P. 3, Agócs 3, Nick 3, Gajdos 2, Sallai 1, Paróczy 1, Bouti 1, Csáki 1, Kopecz, Moreno, Trawczynska, Weninger., Edzők: Dr. Paic Róbert, Virág Roland.

