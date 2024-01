A földvári együttes január 9-én kezdte újra a közös munkát a tavaszi folytatásra, és most már edzőmeccseket is játszik Varga Balázs csapata.

Szombaton a tavalyi NB III-as bajnok és jelenleg is első helyen álló Iváncsa otthonába látogattak, ahol az első félidő közepén indult meg a gólgyártás, Keresztes, majd Bartha és Rabi szerzett szép találatot. A második játékrészben is kontrollálta a Földvár a találkozót és egy nagyszerű akció végén Tóth négyre növelte a vendégek előnyét. A meccs végén még bemutatkozhatott két 17 éves, saját nevelésű játékos Polgár Ferenc és Horváth Balázs is.

Iváncsa KSE - FC Dunaföldvár 0-4 (0-3)

FC Dunaföldvár: Vukman - Görög, Ladányi V., Gál, Berekali - Keresztes, Molnár, Dorogi, Rabi - Bartha, Urbán. Vezetőedző: Varga Balázs.

Csereként léptek pályára: Tóth M., Ladányi P., Keringer, Polgár, Horváth B.

Varga Balázs a klub közösségi oldalán így értékelt: - Nagyon hasznos és tanulságos mérkőzésen vagyunk túl, ami kiválóan szolgálja a felkészülésünket. Négy nagyon szép gólt szereztünk a találkozón és nagyon biztató teljesítményt nyújtottak a játékosiam.

Az Iváncsa egy kiváló csapat, akik ellen ismét nagyon jól megszerveztük a védekezésünket, hiszen nem kaptunk gólt és nagyon sokszor tudtunk már feljebb is labdákat szerezni, aminek kimondottan örülök.

- A játék felépítésünk jól működött, mertünk játszani és labdát birtokolni, amiben szeretnénk még előrelépni.

Örülök a látottaknak, de van még miben fejlődnünk és bízok benne tudunk még előrelépni a csapattal.

- Két fiatal, saját nevelésű játékosunk is beállt a mérkőzés végén, ami szintén fontos számunkra. Bízok benne, hogy minél többet tudnak velünk lenni a felkészülésben, hiszen ez jól szolgálja a fejlődésüket.