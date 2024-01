Nagyon fontos meccs várt Bikákra a DEAC otthonában ma este, ugyanis ahhoz, hogy pislákoljon még némi remény a rájátszásba jutásra, el kellett volna hozni a három pontot Debrecenből.

A győzelem volt a célja azonban a DEAC-nak is, amely valamivel erősebben kezdett, de az első gólt mégis a dunaújvárosiak szerezték, mert Bucskin kiállítása alatt Somogyi érkezett jól egy kipattanóra, és nem is hibázta el ziccerét (0-1). Még sietősebb lett a vendéglátóknak, s bár többször is nehézséget tudtak okozni Tóth ketrece előtt, de a DAB kapusa és a védelem rendre közbelépett, így a küzdelmes első felvonás 1-0-s dunaújvárosi vezetéssel ért véget.

Fotó: Istvan Derencsenyi/seemoreagency

A második játékrész elején második emberhátrányát is kivédekezte a DAB, de nem sokkal azután, hogy kiegészültek, meglógott a debreceni alakulat, és Bucskin közeli lövésével egalizált (1-1). Bő öt perccel később már a DEAC-nál volt az előny, miután Jeliszejenko ütött be egy kipattanót, de még időben ébredtek az Acélbikák, akik több helyzetet is kialakítottak Hetényi kapuja előtt, s bár többször védeni tudott a válogatott hálóőr, Nemes próbálkozásánál már ő is tehetetlen volt a 36. percben.

A harmadik felvonás derekáig a dunaújvárosiak egyszer, a házigazdák kétszer támadhattak emberelőnyben, de újabb gól nem született, mert jól dolgoztak a védelmek. Bő hat perccel a meccs vége előtt Hetényi óriási védéseire volt szüksége a hazaiaknak ahhoz, hogy ne változzon az állás, majd Tóth mutatott be több bravúrt is, így jöhetett az ötperces ráadás. A hosszabbítás élvezetes, jó játékot hozott, mindkét gárda a győzelemre törve játszott, így bőven volt dolga a kapusoknak, de Hetényi és Tóth is hozta, amit elvártak tőlük a drukkerek. Ismét büntetőlövések döntöttek tehát a pontokról, de ahogy az idei szezonban már megszokhattuk, ebben megint alulmaradtak a dunaújvárosiak, mert a DAB-tól senki, míg a hazaiaktól hárman (Kloz, Bucskin, Vasziljev) is betaláltak, így a DEAC 3-2-es sikerével ért véget a találkozó.

Fotó: Istvan Derencsenyi/seemoreagency

Ez egyben azt is jelentette, hogy a debreceniek már kilenc ponttal előzik meg dunaújvárosiakat az Erste Liga tabelláján, vagyis innentől már óriási bravúrra lenne szükség ahhoz, hogy odaérjen a rájátszást jelentő első nyolc hely valamelyikére a DAB.

DEAC – DAB 3-2 (0-1, 2-1, 0-0, 0-0, 1-0) – büntetőkkel

DEAC: Hetényi – Kloz 1, Dobmayer, Koblar, Szmirnov, Novotny – Mingazov (1), Usnyev, Jeliszejenko 1, Kozma (1), Vasziljev – Jakabfy S., Bukor, Mihalik A. (1), Rétfalvi (1), Bucskin 1 – Jakabfy Cs., Molnár, Hári, Mazzag. Vezetőedző: Vaszjunyin Artyom.

DAB: Tóth – Blomberg, Maarnela, Lorraine, Szalma, Dostalek – Svars (1), Sziszak (1), Sillanpää, Hadzinikolic, Koskinen – Ahonen, Léránt, Savolainen, Somogyi 1, Nemes 1 – Belicenka, Zaharevics, Károly, Szabó. Vezetőedző: Niko Eronen.

Forrás: acelbikak.net