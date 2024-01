A bajnoki címvédő ellen közel jártak a dunaújvárosiak a meglepetéshez. A DAB számára a hétvége a BAUER Magyar Kupa négyesdöntőjének a jegyében telik el.

Mondhatnánk, hogy balszerencsés vereséget szenvedett a DAB a Ferencváros ellen, hiszen még 3-2-es vendégvezetésnél is megvolt az esélyük arra, hogy legalább döntetlenre hozzák a meccset. A hajrában azonba két megingás a dunaújvárosiak védelemben elég volt ahhoz, hogy az FTC bebiztosítsa a sikerét.

DAB – FTC-Telekom 2–5 (0–1, 1–1, 1–3)

DAB: Kovács – Blomberg, Maarnela, Lorraine, Szalma 1, Dostalek (1) – Svars (1), Sziszak, Pinczés, Hadzinikolic, Koskinen – Ahonen, Léránt, Savolainen, Somogyi, Nemes – Belicenka, Zaharevics (1), Károly 1, Szabó. Vezetőedző: Niko Eronen.

FTC: Nagy K. – Roth (2), Hrabal, Nagy G., Brady 1 (1), Kulmala 1 – Marva, Boros, Kestilä 1 (1), LaPorte 2 (1), Németh (3) – Seregély, Karmeniemi, Banga, Bán, Tóth A. – Kocsis, Haranghy, Tóth G., Turcotte, Farkas. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Niko Eronen: – Az első harmadban mindkét csapat kivárt, hogy mi is történik majd, s milyen meccs is lesz ez. Bár megvolt a lehetőségünk emberelőnyből, ők voltak azok, akik egyből kihasználták a fórjukat, amikor megkapták az első előnyt. A második harmadban úgy éreztem, mindkét csapat elkezdett játszani, lerúgták a rozsdát a játékosok a lábukról, míg a harmadikban megvoltak a lehetőségeink, visszajöttünk egy gólra, de egy nagyon könnyelmű hibát követtünk el a negyedik vendégtalálat előtt. Túl izgatottak voltunk a támadó harmadban, elvesztettük a helyünket, megnyitva nekik a lehetőséget a gólszerzésre, majd jött egy korongeladás, és ezt követően éreztem, innen már túl nehéz lesz visszajönni. Végre lesz pár napunk pihenni és felkészülni, sok meccset játszottunk két hét alatt, de jól kell töltenünk ezt az időszakot, és biztosnak kell lennünk abban, hogy fizikálisan és mentálisan is készen állunk majd a szombati kihívásra.

Fodor Szabolcs: – Nem volt sima, sokáig szoros volt a meccs. Sosem egyszerű itt játszani és ez ma is ugyanígy volt, de szerencsére 3-2 után egy kicsit meg tudtunk újulni, és ott sikerült még két gólt lőni. Fontos pontokról volt szó, ezért nagyon örülünk, hogy sikerült a három pontot hazavinni. A helyzeteinket is végre be tudtuk ütni, s mindig tudtunk plusz egy gólt szerezni, amikor ránk jött az Újváros.

A szombati kihívás, amiről Niko Eronen beszélt, az nem más, mint a Magyar Kupa négyes döntője. Szombaton az elődöntőben a Hydro Fehérvár AV19 lesz lesz a DAB ellenfele. A találkozóra szurkolói buszokat indít a klubvezetősége, amelyekre már csak korlátozott számban lehet jelentkezni. A DAB – Hydro találkozó 14.30 órakor kezdőik a Vasas Jégcentrumban.