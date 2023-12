– Vitathatatlanul itt az év vége. Ilyenkor mindig mérleget von az ember. Sikeres volt a búvároknak az elmúlt esztendő?

– Sportolóink több szakágban is világversenyen mérettették meg magukat különböző korosztályokban. Örömünkre sok Európa-bajnoki és világbajnoki címet szereztek, és világcsúcsokat is úsztak. Az külön jóleső érzés, hogy nem csak egy, hanem több szakágban is eredményesek voltak sportolóink. Tehát jó évet zártunk, soha rosszabbat, szokták mondani. Az idén is elkönyvelhetjük, amelyik világversenyen részt vett a magyar válogatott, onnan aranyérmekkel tért haza.

– Az év elején nagyon „rezgett a léc”, felmerült az is, hogy egyáltalán vízbe tudnak-e ugrani a versenyzőik, hiszen a gazdasági válság hatással volt az úszósportra is. Mik a kilátások a jövőt illetően?

– Visszaemlékezve: először volt a koronavírus-járvány, utána jött az energiaválság és nem utolsósorban az orosz–ukrán háború is hatással volt a működésünkre. Versenyek helyszíneit kellett változtatni, világkupa-időpontot volt szükséges módosítani. Talán egy kicsit nagyobb volt az év elején a félelem, és a nehézségek is komolyabbnak látszódtak, mint valójában. Érzésem szerint sikerült kezelni a helyzetet. A jövőre nézve sokkal optimistábban nyilatkoznak a gazdasági szakemberek is, mint korábban. Bízunk benne, hogy megtarthatjuk a programjainkat, a versenyzőink felkészülése sem lesz veszélyben. Egyelőre nincs okunk pesszimizmusra.

– Utolsó kérdésként: hova helyezhetnénk el nemzetközi szinten a magyar búvársportot?

– Az elmúlt húsz évben nem volt olyan világverseny, ahol magyar búvársportoló ne szerzett volna aranyérmet. Abszolút a világ élvonalában vagyunk, világ- és Európa-bajnokokkal, világcsúcstartókkal.