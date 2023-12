Először is gratulálni szeretnék a Dunaújvárosnak, megérdemelten nyert. Ma este a következetesség hiányzott a teljesítményünkből. Pénteken nagyon jó meccset játszottunk, de végül kikaptunk, ma pedig ugyanúgy megadtuk a srácoknak a bizalmat, ez most ennyire volt elég. Sok a hiányzónk, de ilyen a sport, remélhetőleg nemsokára lesz visszatérőnk is. Ettől függetlenül csapatszinten mindenképp javulnunk kell.