Ez a kupa csak az első pillantásra volt olyan, mint a többi. A csapatok a külsőségeikkel, a rendezők a dekorációkkal, az emlékezést erősítő fotókkal, a mécsesekkel, a mérkőzések előtti gyászszünetekkel, valamint a közös főhajtással is jelezték, hogy ez nem csak egy önfeledt játéknap volt.

Neszvecskó Zorica a kupa főszervezője a kezdő sípszó előtt így fogalmazta meg a gondolatait.

- Ez egy különleges dátum minden ember számára, hisz szinte mindenkinek van valakije, aki már nem lehet mellette, akit már nem ölelhet meg. Ez a torna már évek óta mindenszentek napján kerül megrendezésre. Ilyenkor rengeteg olyan ember teszi rajta tiszteletét, akiknek e három remek sportoló sokat jelentett.

Hármójukra emlékeztek

Fotó: Balogh Tamás

Méltó összegzés

Tóth Imre a DLSZ egyik vezetője, az esemény szervező és lebonyolító mindenese emelkedett szívvel foglalta össze az érzéseit.

- Tizenegyedik alkalommal emlékeztünk meg fiatalon elhunyt sporttársainkról, nem először adott otthont ennek a tornának Rácalmás, méltó helyszínt biztosítva az eseménynek. Mindannyian tudtuk, hogy ez a labdarúgó torna mindig több mint egy sportesemény. Az emléktorna célja, hogy Ádám Anitára, Héger Ádámra és Komáromi Ádámra visszagondoljunk, és ezt a sport és a foci segítségével tettük meg. A torna két kategóriában zajlott: egy nyolccsapatos férfi mezőny és egy négycsapatos női torna formájában. A hangulat egész nap meghitt és barátságos volt, amelyet egy csendes megemlékezés is erősített. Ezen az eseményen nemcsak a sportolók, hanem a szülők és a hozzátartozók is részt vettek, hogy együtt adózzunk a barátaink emléke előtt.

Tóth Imre Fotó: Balogh Tamás

A szervezők úgy tervezik, hogy jövőre is megtartják ezt a tornát, hogy tovább erősítsék azokat a közösségeket, melyek méltóképpen állítanak emléket barátainknak. Az ilyen események nemcsak a sportot, hanem az emlékezést és az összetartozást is ünneplik, és ez az emléktorna ismételten bizonyította, hogy azokat, akik már nincsenek velünk, sosem feledjük.

Az esemény tengelyében

A DLSZ vezetői tevékenyen, megszámlálhatatlan feladatot ellátva vesznek részt az általuk létrehozott eseményeken. Petrás Gábor a szervezet főtitkára is megállás nélkül talált magának tennivalót.

- Igaz, hogy az említett vezető posztot is betöltöm, de itt rengeteg feladat vár rám, ahogy a vezető társaimra is. Fontos volt, hogy a rangjához illő módon bonyolítsuk le ezt a kupanapot. Ádám Anita, Héger Ádám, és Komáromi Ádám sporttársainkra emlékeztünk, akik korábban a DLSZ kötelekében is sportoltak. Róluk és a családjukról szólt ez a nap, és arról a szoros kapocsról, amit a sport és a barátság összekapcsolódása jelentett. Sajnos ezek a sportolók fiatalon mentek el. Az egykori csapattársaik és a barátaik egy része most pályára lépett. A közös, ünnepi megemlékezésünk ezért is volt olyan megható, mert úgy éreztük, hogy ma is velünk tartottak.

A megmérettetésről

-Örömmel mondhatom, hogy a mérkőzések színvonala évről évre magasabb lesz. Valamennyi összecsapás igazi kupameccs volt, mindenki a győzelemre tört és minél magasabban szeretett volna végezni. A teljes mezőny ismerős lehetett a környékünk kispályás labdarúgását követők számára. Az idén is volt meglepetés csapatunk, és a különdíjakért is komoly versengés folyt. Kiváló egyéni teljesítményeket láthattunk a mezőnyben és a kapukban egyaránt. Nem volt könnyű döntenünk a sok kiváló teljesítményt nyújtó között.

Különleges teljesítményt nyújtottak

Pasker Renáta egy sikeres fiúcsapattal dicsekedhet.

- A Héger Ádám Barátai nevű csapat vezetője vagyok. Az is megérintett a mai napon, hogy a névadónkkal csapattársak és jó barátok is voltunk. Ezzel a mostani csapattal is jó a kapcsolatom, mert a fiúk szeretik, ha beszállok a játékba, de nem a külsőm, hanem a játéktudásom miatt. Éppen ezért olyankor nagyon oda kell tegyem magam. Minden évben a részvétnyilvánítás miatt jövünk el, az eredményesség ez esetben másodlagosnak számít. Persze ez a harmadik hely mégiscsak nagy örömöt okozott. A csapatunkban nyújtott teljesítményével a mai napon mindenkivel megvagyok elégedve. A kapusunk, aki egy új játékosunk, az különdíjára is nagyon büszke vagyok.

Pasker Renáta Fotó: Balogh Tamás

A gólszerző kapus

Cseresnyés Alex rangos különdíjat, a Miklós István- díjat nyerte el, méghozzá egy fantasztikus bombagóljával, ami a mezőnyben is jól teljesítő kapus legjobb napjait idézte! - Megtisztelő, hogy így jutalmaztak. Szeretek megvillanni a mezőnyben is, pláne gólokat lőni. Most is föllopakodtam, megszereztem a labdát, nem támadtak le, ezért úgy gondoltam, úgy tizenöt méterről rá kell bombázzam. Így történt, nagyot szólt, mert sikerült. Örülök a mostani díjamnak, de legközelebb a legjobb kapus szeretnék lenni.

Cseresnyés Alex lett az egyik különdíjas

Fotó: Balogh Tamás

A hölgyek mezőnyében a DPASE nyert

Fotó: Balogh Tamás