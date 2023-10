Nem tört meg a jég, ismét a norvégok nyertek Klujberék ellen - galériával

A két csapat elmúlt nyolc összecsapásán a skandinávok győztek, így az előző alkalommal, a tavalyi Európa-bajnokság csoportkörében is. A legutóbbi magyar siker 2014 decemberében éppen a debreceni Főnix Arénában volt. Ezúttal a jövő évi kontinensviadal magyarországi helyszínén lejátszott találkozón a norvég együttesből hiányzott a sportág legendás alakja, a kapus Katrine Lunde. A magyar válogatottból pedig hazautazott Böde-Bíró Blanka, aki MRI-vizsgálaton esett át, míg a debreceniek irányítója, Vámos Petra betegség miatt nem játszhatott - számolt be róla az MTI.

MAGYARORSZÁG–NORVÉGIA 31–38 (17–19)

Debrecen, Főnix Csarnok, 4400 néző. Vezette: Duplij, Pobedrina (ukránok).

MAGYARORSZÁG: Szikora – Győri-Lukács 1, KLUJBER 6 (4), Debreczeni-Klivinyi 4, Füzi-Tóvízi 2, KUCZORA 5 (1), Szöllősi-Schatzl 2. Csere: Szemerey (kapus), Bordás, Márton G. 1, JUHÁSZ GRÉTA 4, Albek 4, Pásztor N. 2, Pál T., Faluvégi D. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir.

NORVÉGIA: Davidsen – N. Mörk 3, SKOGRAND 4 (1), Brattset 3, Aardahl 3, REISTAD 6 (1), Herrem 1. Csere: Nygaard (kapus), S. OFTEDAL 3, INGSTAD 3, Bakkerud 2, T. Deila 2, Solberg-Isaksen 3, Arntzen 1, Aune 1, Hovden 3. Szövetségi kapitány: Thórir Hergeirsson.

Kiegyenlítetten indult a mérkőzés, először emberelőnyben tudtak csupán kétgólos előnyre szert tenni a világklasszisokkal felálló norvégok (3-5), akik már a nyitó tíz percben kétszer harcoltak ki kétperces kiállítást. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány először a 19. percben kért időt (10-13), majd a magyar kapuban Szikora Melinda néhány fontos védéssel jelentkezett, az egyre hangosabban szurkoló közönség pedig "egyenlítésbe hajszolta" a válogatottat (13-13). A heteseket biztos kézzel értékesítő Klujber Katrin és a játékot remekül szervező Debreczeni-Klivinyi Kinga vezérletével a 25. percben először a vezetést is megszerezte a házigazda (15-14). Az első játékrész hajrájában fordítani tudtak a skandinávok, akik kétgólos előnnyel mehettek a szünetre.

A második félidőt jobban kezdték a norvégok, négy perc alatt öttalálatosra hizlalták a különbséget (18-23), gyorsan időt is kért Golovin. A fordulás után közel nyolc percen keresztül csak Kuczora Csenge volt eredményes magyar részről. Támadásban a korábbinál többet hibázott a hazai csapat, a norvég válogatott tartani tudta hat-hétgólos előnyét, amelyet végig is vitt a hátralevő időben.

A 87. egymás elleni mérkőzésen ötven magyar győzelem és három döntetlen mellett a 34. norvég siker született, sorozatban a kilencedik.

Golovin Vlagyimir rámutatott: az első félidőben jól és szervezetten ment a támadás, Debreczeni-Klivinyi remekül irányított, bár a gyors visszarendeződés már ekkor sem működött, ezt támadásban tudták kompenzálni. A szünet után javult a norvégok védekezése, így a magyar válogatott nem tudta jól befejezni a támadásokat, illetve sok gólt is kapott.

A második félidőben ötpercenként változott a védekezés, aztán a 15. perctől a támadás sem működött igazán, inkább talált gólokat szereztünk, a következő ellenfél ellen ezeket a hibákat nem követhetjük el - szögezte le.

Büszkeségét fejezte ki, hogy játékosai annak ellenére sem adták fel, küzdöttek és mindent megtettek a közönség kiszolgálásáért, hogy nagy hátrányba kerültek. Meglátása szerint reális eredmény született. Az MTI kérdésére elmondta: a tavalyi találkozó jó félórájához képest ezúttal tovább játszott jól a csapata. - De jobban örültem volna, ha a második félidő is ugyanolyan jó, mint az első - tette hozzá.

Albek Anna a találkozót követő sajtótájékoztatón kiemelte: jó ilyen nívós, magas színvonalat képviselő riválissal játszani, ezeket a mérkőzéseket élvezi legjobban.

Ezek mutatják meg igazán a hibákat, amiknek a kijavításán holnaptól tudunk dolgozni, ezekből lehet a legtöbbet tanulni a fejlődés érdekében - fogalmazott.

A második körben a nemzeti csapat vasárnap 17 órától Schwechaton az osztrákok vendége lesz, akik szerdán 33-27-re kikaptak Svájcban. A sorozat további meccseit február végén, március elején, majd április elején rendezik. Az Eurokupában azok a csapatok vesznek részt, amelyek nem lépnek pályára a jövő decemberi, magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokság selejtezősorozatában.