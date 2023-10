A Bajnokok Ligája csoportkör második mérkőzésén óriási küzdelemben, ötgólos hátrányát ledolgozva a rendes játékidőben döntetlent játszott a DFVE női vízilabda-együttese a francia Mulhouse otthonában szombaton este. A szabályok szerint ezt követően büntetők következtek, amiben viszont a hazaiak voltak pontosabbak, az újvárosi oldalról három ötméteres is kimaradt.

Mulhouse WP – DFVE 18–16 (4–3, 7–4, 2–4, 2–4, 3–1) – ötméteresekkel

DFVE: Maczkó, Eikel (kapusok), Jonkl, Dobi 2, Szabó, Kardos L., Horváth 1, Garda 9, Somogyvári, Mahieu 2, Kardos D. 1, Pál 1, Lovász. Vezetőedző: Vad Lajos.

A Ferencvárossal vívott hazai, szerdai rangadó után – eggyel kapott ki a DFVE – három nappal már a BL-ben kellett helytállni az újvárosi csapatnak, ahol az első sikerük megszerzése volt a cél.

A francia válogatott gerincét adó hazaiakkal az első negyedben tartotta a lépést a DFVE. A másodikban aztán jött egy hullámvölgy, hisz’ előbb négy (8–4), majd már öt (10–5) góllal is vezettek a franciák, ebben a nyolc percben egy egész találkozóra való gól potyogott, azaz a védekezések kevésbé voltak acélosak, 11–7.

A harmadik nyolc perce a fiatal Eikel érkezett a kapuba, a védekezés is nagyot javult, emellett támadásban is elkapta a fonalat a csapat, így megfelezte hátrányát a játékrész végére.

A záró felvonásban egy kihagyott francia büntető után a tarthatatlan Garda már egyre hozta fel az újvárosiakat, aztán Guillet góljára megint ő felelt, 14–13. Ugyan fórból ismét a hazaiak voltak eredményesek, de az utolsó másfél percben Mahieu két villanásával sikerült egyenlítenie az óriásit küzdő magyar csapatnak. Utána még egy emberhátrányt is kivédekeztek a lányok, de a végén a győztes gólt már nem sikerült megszerezni. Így jöhettek a büntetők, amely során a DFVE hármat is elhibázott, csak Garda talált be, viszont a franciák pontosabbak voltak, így nyertek, a vendégek egy ponttal térhettek haza.

A csoport másik mérkőzésén: Sabadell–Alimos 14–7. Az állás: 1. Sabadell 6 pont, 2. Alimos 3 pont, 3. Mulhouse 2 pont, 4. DFVE 1 pont.