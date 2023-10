KK Grain Kft.-Mezőfalva – Bodajk 3–2 (1–2)

Mezőfalva: Kovács Á. – Rakonczai, Rózsahegyi, Kis, Török, Balogh I. (Filipszky 83.), Márki (Balogh D. 69.), Németh L. (Kovács B. 89.), Németh B. (Tonka 46.), Kovács K., Morár.

Nem volt kőbe vésve a hazai siker, mert a vendégek az első félidőben meglepték Villám Balázs együttesét, aki egyébként eltiltása miatt most sem lehetett a csapat mellett. A szünetet követően azonban megváltozott a játék képe – a fejmosás nem kis hatására - és Mezőfalva sokkal harcosabban akarta a

Ami a mérkőzés krónikáját illeti, a 26. percben Katóka révén szereztek vezetést. Majd Márki lövése akadt meg a vendég kapuban. A szünet előtt azonban a vendégektől Kocsis is betalált, így bodajki vezetéssel tértek pihenőre a csapatok. Aztán a 65. percig kellett várni a mezőfalvi szurkolóknak az újabb egyenlítésre, ekkor Morár kotorta be középen a labdát egy remek támadás során. Végül pedig szintén akcióból Tonka csípett el egy keresztlabdát és lövésével beállította a végeredményt. A hátralévő időben még a vendégek kapusa is előre jött az egyenlítési kísérletnél, de ez már nem segített a bodajki csapaton.

Fotó: Horváth László

Csontos Gábor, Mezőfalva: – Az első félidőt egy kicsit átaludtuk. A szünetben kaptuk is a fejmosást, aminek köszönhetően a fiúk összeszedték magukat. Megpróbáltuk a letámadást, a kényszerítőket összehozni. Volt csatárcserénk is és bejött, nagyon jól. A második negyvenöt percben odatettük magunkat.

Bregócs Gábor, Bodajk: - Sok helyzetünk kimaradt és nagyon stabilan védekezett a hazai csapat. A rutintalanságunk is hozzájárult a vereséghez. Sajnos nem ez az első ilyen mérkőzésünk.

További eredmények: Sárbogárd – Mór 4-0, Martonvásár – Mány-Bicske II. 3-0, Tóvill-Kápolnásnyék – Sárosd 1-1, Maroshegy – Enying 2-1, Lajoskomárom – Tordas 1-1, Máv Előre FC Főnix – Ercsi Kinizsi 3-1.