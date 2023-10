A forduló után részben változott az élvonal a Polgárdi odaért a dobogóra, az Abával cserélve. A Nagyvenyim és a Nagykarácsony is kapaszkodik, utóbbiakra rá is fér a jobb helyezés, mert a tavalyi teljesítmény erre ösztönöz. Az Előszállás viszont továbbra is gyengélkedik, a Seregélyessel nulla ponttal állnak.

Nagyvenyim – Besnyő 6–0 (2–0)

Nagyvenyim: Fodor – Cislo, Pinczési, Princz, Balogh, Viola, Dorogi, Gászler, Kovács (Bozár 48.), Sarok, Kővári.

G.: Kovács (33.), Princz (38.), Balogh (49.), Koller (73. öngól) Pinczési (82.), Viola (85.).

Vaskó József: – Nem a tervezett szerint alakult Polgárdiban a meccsünk, amikor sok sérülttel álltunk fel és meccs közben is jöttek újabbak. Ráadásul fejben sem koncentráltunk. Éppen ezért féltem ettől a meccstől, de szerencsére a srácok hamar túltették magukat a vereségen. Most is még létszámgondokkal küzdöttünk a sérülések miatt, akik viszont a pályán voltak, teljesen odatették magukat. Akár nagyobb gólkülönbséget is írhattunk volna.

Aba Sárvíz – Baracs 1–1 (1–1)

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Áldott, Prókai (Szurma 14.), Dobrovitz, Deli (Nagy D. 88.), Nagy E. (Killer 73.), Takács, Badi, Palkó, Huber.

G.: Huszti (30.), ill. Huber (5.).

Körmendi Zsolt, Baracs: – Gólokkal kellet volna nyernünk. Kettő tizenegyest nem fújtak be nekünk. Azt hittem könnyebb lesz.

Adony – Sárszentmihály 3–1 (0-0)

Adony: Rácz – Bognár, Budai, Bagóczki, Virág (Fábián 65.), Androsovits (Vukaljovics 62.), Kaló (Glonczi (77.), Tóth, Balogh, Holentoner, Kókuti.

G.: Virág (49.), Holentoner (72., 78.), illetve Andrásy (61.).

Egy remekül összeérett csapat képét mutatja az idei szezonban a Duna-parti együttes. Ezt erősítette meg Boldóczki Sándor edző is. Az adonyiak jelenleg a dobogó második helyét foglalják el, Boldóczki elmondta, sokkal kiegyensúlyozottabbak az idény csoportküzdelmei és ez jó hatással van az ő csapatukra is. Nem kérnek kegyelmet és nem is adnak senkinek, ezzel a mentalitással indultak az ősszel. Otthon és idegenben is jól alakultak az eredmények. Két év is eltelt, mire újra élvonalba került a gárda. Élvezik a sikereket és ez a húzóerő. A sárszentmihályi meccset illetően két, korrekt együttes futott pályára, ahol a jobban koncentráló, nagyobb játékerőt képviselő fél győzött.

Az Adony anNagykarácsonyi pályáról is elhozott egy pontot

Fotó: Horváth László



Nagykarácsony – Sárosd II. 2–1 (1–0)

Nagykarácsony: Turi – Szabó J., Fülöp, Gábris (Horváth Zs. 58.), Szabó Sz., Mohácsi, Szabó M. (Jákli 39.), Horváth B., Gráczer, Éliás, Kovács (Rezes 61.).

Gólszerző: Gráczer (44.), Jákli (52.), illetve Vida (85.).

Előszállás – Polgárdi 2–4 (0–3)

Előszállás: Garbacz – Kovalovszky, Németh L. (Reichardt 46.), Béres, Szalai (Felföldi 38.), Horváth G. (Puskás 72.), Mekota, Kvárik (Romhányi 62.), Horváth K., Kovács (Németh 46.), Nyári.

Kiállítva: Garbacz (83.).

Gólszerző: Reichardt (62.), Nyári (70.), illetve Nyári (2. öngól), Simon (6.) Baranxai (8.), Horgos (52.).

További eredmény: Kálóz - Seregélyes 4-1.