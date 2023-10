Jelenleg szóhoz sem jutok… Még nem tudok mit mondani… El sem hiszem… Nagyon örülök. Én csapatban gondolkodtam, egyénivel egyáltalán nem is foglalkoztam, a csapatra voltam ráállva. Nem is foglalkoztatott, hogy én személy szerint is szerezhetek kvalifikációt. Nem, egyszerűen nem gondoltam, hogy kvótás leszek az egyéni eredményem alapján. Tudtam, hogy osztanak egyéni kvótát, nagyjából tisztában voltam ezzel, de a pontos feltételeit nem is ismertem. Egyébként tudok jobb gyakorlatokat a mainál, de összességében nem volt rossz életem első felnőtt világbajnoksága. A felemáskorlát egész szép volt, a gerenda kimondottan tetszett, 5.6 kiinduló pontú gyakit tudtam bemutatni, persze volt egy megingás, de ettől függetlenül nagyon jól sikerült. A talaj kicsit pattogós volt, az ugrással meg voltam elégedve, de ott is tudok jobbat. Bevallom őszintén, amikor tavaly a junior Európa-bajnokság döntőjében szerepeltem gerendán álmaimban se merült fel, hogy én lehetek az első magyar női tornász, aki név szerinti kvótát szerez Párizsra. 16 évesen…,ez szinte hihetetlen…, nagyon boldog vagyok!