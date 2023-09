A hétvégi körben tarolt a Baracs együttese, ők az újonc Besnyő együttesének lőttek hat gólt a vendégek két szépítő találata mellett. A Polgárdi is hatszor talált be a seregélyesi vizitáláson, az Adony pedig feliratkozott a hat pontos Baracs mellé a hétvégi előszállási három gólos győzelemmel. Összességében igencsak szép góltermést láthattunk az őszi szezon második fordulójában.

Nagyvenyim – Nagykarácsony 5–2 (2–1)

Nagyvenyim: Gacs – Fekete, Ráthgéber (Gászler 89.), Sett, Furuglyás, Kovács (Tóth 71.), Sarok, Kővári, Balogh, Pinczési (Bozár 88.), Cislo.

Nagykarácsony: Miklós – Kovács (Varga 69.), Szabó J., Demeter (Fülöp 46.), Jákli, Mohácsi, Gábris, Gráczer, Szabó M. (Horváth B. 46.), Szabó Sz., Horváth Zs. (Éliás 46.).

Meglepetés-e az eredmény – tehetjük fel a kérdést! Nos, a vendéglátók elmúlt idényét tekintve, mindenképpen annak mondható. Az őszi szerepléseket vizsgálva azonban már nagy lépésekben fejlődő nagyvenyimi csapatról beszélhetünk. A pályán nyújtott teljesítményt látva egy tudatosan építkező, jól védekező és passzos focit képviselő együttes fogadta a nagykarácsonyiakat, akikkel már a vármegyei kupában is megmérkőztek. Akkor tizenegyespárbaj döntött a venyimiek javára, most viszont kétség sem fért az erősségükhöz.

Az első félidő 20. percében egy bedobás után Ráthgéber ballal átvett labdája a kapufáról vágódott a vendégek hálójába. A 28. percben szöglet után Balogh fejelte a hazaiak második találatát. A 40. percben egy rossz hazaadásból szépített Jákli révén a Nagykarácsony. A szünetet követően az 53. percben Ráthgébert indították a jobb szélen, aki nagy szólóval ment a kapuig és második góljával 3–1-re igazította az állást. A Nagykarácsony mindent megpróbált az eredmény szorosabbá tételéért és a 70. percben Jákli ismét góllal örvendeztette a vendég szurkolókat, 3–2.

A nagykarácsonyi Jákli Kristóf (labdával) kétszer is szépített

Fotó: Horváth László

A folytatásban a Nagyvenyim ezúttal nem fáradt el és két újabb akciónak köszönhetően Ráthgéber végül négy góllal, csapata pedig magabiztos sikerrel fejezhette be a találkozót.

Ráthgéber László és Balogh Dávid gólöröme, előbbi négyszer volt eredményes

Fotó: Horváth László

Vaskó József, a Nagyvenyim edzője: – Semmi kétség nem fér hozzá, megérdemelten nyertünk. Sikeresen túltettük magunkat a múlt heti adonyi mérkőzésen. Ott voltak olyan dolgok, amik nem férnek bele a futball történetébe. Most le a kalappal a srácok előtt, mert nem is gondoltam, hogy ilyen játékkal tudunk győzelmet elérni.

Baracs – Besnyő 6–2

Baracs: Hepp – Áldott, Szurma, Deli, Nagy, Takács, Dobrovitz, Badi, Huber, Kiss, Tóth. Cserék: Kozma, Szabó, Fejes, Killer, Győri.

Gólszerző: Deli (14., 44., és 71.), Kiss (40.), Szurma (57.), Huber (84.), illetve Kurucz (3.), Farkas (65.).

Körmendi Zsolt, a Baracs edzője: – Az elején ránk ijesztett az ellenfél és gyorsan megszerezték a vezetést, aztán a 4. percben még egy büntetőt is hibáztunk. Mindezek ellenére megérdemelt győzelmet arattunk. A hat lőtt gól ellenére azért hiányérzetem van a sok kimaradt helyzet okán.

Előszállás – Adony 0–3 (0–0)

Előszállás: Nagy – Kovalovszky, Nyári, Béres, Horváth G. (Szalai 66.), Vitális (Németh F. 32.), Felföldi (Horváth K. 71.), Mekota, Csuka (Felker 66.), Bozsoki, Németh L. (Kvárik 71.)

Adony: Rácz – Bagóczki, Budai, Androsovits (Vukaljovics 72.), Kaló (Strasszer 90.), Holentoner, Balogh B. (Taztár 90.), Tóth D., Virág (Fábián 72.), Kőkuti, Bognár (Tóth G. 60.).

Gólszerző: Androsovits (54.), Balogh (89.), Vukaljovics (95.).

További eredmények: Aba Sárvíz – Sárszentmihály 4–0, Káloz – Beloiannisz 2–2, Seregélyes – Polgárdi 0–6.