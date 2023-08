A tornán nyolc kollektíva, két négyes csoportban mérkőzött meg egymással. Az egyikben az SZP Asztalos, az Ad Pipe Built Kft., a Jóbarátok-Ködi Generál Kft. és a Vascsoki FC, a másikban a Gamma Metál Kft., a Jó az X , a Rokkant jók és a Nyomod SE szerepelt. A körmérkőzések után az elődöntőbe az első két-két helyezett, a Jóbarátok-Ködi Generál és az SZP Asztalos, illetve mögöttük a Nyomod SE és a Gamma Metal jutott be, ahol mindkét csoportgyőztes egyaránt 1–0-val múlta felül a riválisát.

A fináléban a rendes játékidő 2–2-es döntetlent hozott, ami után büntetőkkel 2–0-ra a Jóbarátok-Ködi General nyert a Nyomod SE ellen. A bronzérmet az SZP Asztalos szerezte meg, miután 4–3-ra felülmúlta a Gamma Metal együttesét.

A hagyományoknak megfelelően külön elismeréseket is kiosztottak. E szerint a legjobb játékosnak Szekszárdi Istvánt választották az SZP Asztalos gárdájából, a kapusok között Cseresnyés Alex (Jóbarátok-Ködi Generál Kft.) vehette át a díjat. A gólkirály is a tornagyőztes csapatból került ki Mazán Balázs személyében, a DLSZ + díj pedig Vascsoki FC alakulatát illette, a Miklós István-díjban Szabó Kristóf (Nyomod SE) részesült.

Kiss Csaba, a győztesek csapatvezetője a DLSZ honlapjának elmondta: – Nekünk ez inkább baráti foci, mint gigászi küzdelem, de idén találtunk hasonló csapatokat, ahol mégis a győzelem és a teljesítmény lebegett előttünk. Kiváló felkészülés volt a hamarosan induló kispályás-bajnokságra. Köszönjük a remek szervezést.