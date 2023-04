A DKSE 23 éves kiválósága egyéni összetettben a négy szeren összesen 54,899 pontot gyűjtött és mindössze 0,133 ponttal maradt le az aranyérmes brit Jessica Gadirovától. Kovács három szeren remek gyakorlatot mutatott be, és az élen állt, talajon azonban csaknem héttized ponttal elmaradt a csapatban Tokióban olimpiai bronz­érmes Gadirova pontszámától. Az ugrásban kétszeres, felemás korláton pedig egyszeres Európa-bajnok Kovács 2017-ben Kolozsváron is Eb-2. volt egyéni összetettben, így megismételte akkori sikerét.

Draskóczy Imre, a nők szövetségi kapitánya az eredményhirdetés után Kovács Zsófia kiegyensúlyozottságára hívta fel a figyelmet. – Volt egy rontása, de végül megmutatta, hogy milyen erős alkat, és a korlát után fantasztikus szerepléssel végül ezüstérmes lett. Minden tiszteletünk, örömünk az övé – összegzett a szövetség tájékoztatójában.

Dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke szerint érett versenyzést láthattunk Kovács Zsófiától. – Valahogy így kell összetett versenyben teljesíteni. Kár a felemás korlát bakiért, de összességében nagyon örülök a sikernek, meg annak, hogy Székely Zója személyében két magyar is a legjobbak között volt.

Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára, a magyar delegáció vezetője örömmel konstatálta, hogy az eredményhirdetéskor volt magyar a dobogón. – Fantasztikus, amit Zsófi elért, hiszen a tornában az összetett a csúcs, és már másodszor lett ezüst­érmes, ez a tornászvilágban mindenképpen megsüvegelendő. Nagyon szép volt a gerendája, ráadásul már a selejtezőben is, úgyhogy ennek is nagyon örülök. Úgy láttam a felemás korlátban és a talajban maradtak benne pontok, volt a karfarúgás, illetve az egyik sor nem volt teljes talajon, úgyhogy ha az sikerül... Még egyszer, hihetetlen, amit Zsófi letett, arról nem is beszélve, hogy a delegációk nagy része is neki drukkolt, így például a franciák, németek, dánok vagy a svájciak is.

Trenka János, Kovács Zsófia edzője így látta a döntőt: – Úgy érzem, összességében pozitív napot zártunk. Másodikként kvalifikáltunk, ezt a helyet megtartva szép eredményt értünk el. Korláton volt egy hibázás, véleményem szerint, ha az nincs, akkor a végeredmény is más, viszont életünk legjobb gerendagyakorlatát produkáltuk, és ez örömteli.

Kovács Zsófia: – Így, az ezüst­éremmel a nyakamban már nagyon boldog vagyok, tényleg csak nagyon pici kellett volna az aranyhoz. Korláton éreztem, hogy belerúgtam a karfába, ez néha előfordul, kiszámíthatatlan ez, mert ha az ember nem oda nyitja a lábát, akkor sajnos ilyen van, ez kis, apró dolgokon múlik. Ez most öt tizedet jelentett, és mivel néma csend volt a teremben éppen akkor, így még a bírók is hallották a hangot, tehát még az sem volt, hogy a zeneszó miatt esetleg nem tűnt fel nekik. Ha az megvan, akkor megvan az arany is, ezért legbelül kicsit csalódott vagyok, mert nagyon szerettem volna nyerni Kolozsvár után.

Kiemelte, összességében azonban nem lehetett csalódott a második pozícióval, mert megtartotta a selejtezőbeli helyét. Most a későbbiekben azon lesz, hogy felkerüljön a dobogó tetejére. – Igen, sírva fakadtam, amikor kiderült, az angol lány nyert, de ő a talaj világbajnoka és egyéni összetettben is vb-3. helyezett. Tudtam, ha megcsinálja a gyakorlatát, akkor jobb lesz, mint én, de legbelül azért reménykedtem. Ugyanaz történt, mint Kolozsváron, ott is vezettem a gerenda után, és ott is egy angol testvérpár egyik tagja előzött meg talajon. Pont anyukámmal beszéltünk erről, persze reméltük, hogy ez most nem így lesz, de most is azt mondom, nem lehetek elégedetlen vagy csalódott, és ez az érem óriási lendületet ad a szerenkénti finálékhoz, nagyon fogok koncentrálni, mert mindenképpen további érmet, érmeket szeretnék szerezni. Ez a második hely új erőt ad, és amit a szerenkénti döntőkben elérek, az már hab lesz a tortán – tette hozzá.

A folytatásban szombaton Zsófia hatodikként végzett fele­más korláton. Összességében szép gyakorlatot mutatott be, a leugrásnál azonban volt egy látványos hibája, ez komoly levonást jelentett, így 13,933 ponttal zárt a nyolc tornászt felvonultató döntőben.

– Igazából szomorú vagyok nagyon, éremmel szerettem volna hazamenni. Akár az első hely is meglett volna, nagyon szép gyakorlatot csináltam, a végén ismét a leugrásban, az érkezésben volt egy nagy hibám – idézte őt a magyar szövetség közleménye.

Vasárnap két újabb szerenkénti finálé jött számára, a gerenda döntőjébe másodikként került be. Gyakorlatára 13,500 pontot kapott, ám a magyar csapat óvást nyújtott be az egyik elem miatt. Végül Kovács 13,700 ponttal zárt, és harmadik lett. Gerendán ez a magyar torna első Eb-érme! A DKSE kiválósága utolsó fináléjában, a talajon 12,733 ponttal nyolcadikként végzett.

Draskóczy Imre: – Elégedettek lehetünk. Várakozáson fe­lül szerepeltek a lányok ezen az Eb-n. Zsófit természetesen kiemelném, két érmet szerzett, de a csapat is helyt állt, és egy nem várt bravúrt végrehajtva negyedik lett. Az öröm és a köszönet hangján összegezhetjük a teljesítményt. Külön köszönet az edzőknek, Trenka Jánosnak, Gondos-Arató Orsolyának, Botyánszky Mariannak és Osztie Gézának. Dr. Magyar Zoltán: – Zsófi a végére mentálisan elfáradt, de nagyot versenyzett. Gratulálunk, és nagy gratuláció a csapat minden tagjának is, eredményes Eb-t zártunk.

Trenka János: – Nagyon szép gerendagyakorlattal sikerült előrukkolnunk. Úgy gondolom, Zsófi kiegyensúlyozottságban lépett nagyot előre. Ott volt például az egyéni összetett, amely során a korlát bakit gerendán javította. Világversenyeket tekintve ez volt a harmadik gerendafinálénk és az első érem. A talajra már teljesen más lelkületű versenyzőt láthattunk Zsófi személyében, aki a végére egy kicsit el is fáradt.

Az Eb-n a női csapat 4. lett, amelyben Kovács Zsófia mellett a DKSE-ből Mayer Gréta és Czifra Bettina, illetve Székely Zója szerepelt.