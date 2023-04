Kohán Árpádné szakvezető tájékoztatása szerint most aranyéremből sikerült kevesebbet szerezniük, mint szerették volna, de éremtáblázatuk így is szép teljesítményt mutat: két elsőség mellett öt ezüst- és négy bronz­érem lett a mérlegük.

A vezető hozzátette, a versenyen szerzett tapasztalatok alapján folytatják edzéseiket, hogy a diákolimpián is helyt tudjanak állni a fiatalok.

Gyermeklánycsapat: 2. Nagy Kitti, Szőke Emma, Váradi Hanna. Serdülőlánycsapat: 2. Kondor Anett, Nagy Hanna, Szabó Renáta. Serdülőfiú-csapatverseny: 2. Kádár Barna, Rabi Marcell, Zudor Milán. Újonclány, egyéni: 1. Nagy Kitti, 3. Váradi Hanna. Gyermeklány, egyéni: 2. Nagy Hanna, 3. Naszádos Kamilla. Serdülőlány, egyéni: 2. Kondor Anett. Serdülőfiú, egyéni: 1. Rabi Marcell, 3. Zudor Milán. A tizenegyedik érmet Vicsotka Martin szerezte meg, aki az egyik újszászi serdülőcsapatot egészítette ki a vendég­játékával.