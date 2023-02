Rapatyi Tamás, a DKKA NB I.-es kézilabdacsapatának szakvezetője korábban is nyíltan és őszintén értékelte a gárda teljesítményét. Most sem tett másként: – Kisvárdán az utolsó negyedórában szétesett a játékunk, akkor ez vereséget jelentett. Békéscsabán nagyon akartunk, ez görcsössé tette a csapatot, és az első félidőben volt egy hosszabb rossz periódusunk. A második játékrészben már összeállt a játék, nagyot küzdött a csapat, és igazán közel voltunk ahhoz, hogy igazán szorossá tegyük a mérkőzést. A csabai második félidőben mutatott játékra és mentalitásra már lehet építeni. Természetesen a mai, debreceni Magyar Kupa-találkozón sem feltett kézzel megyünk a pályára. A Loki hazai pályán esélyesebb, de legutóbb, a hazai bajnoki találkozón majdnem elkaptuk a debrecenieket – fogalmazott lapunknak az akadémisták mestere, aki már a szombati, Fehérvár elleni vármegyei rangadóra is előretekintett:

– Közösen kell kimásznunk abból a gödörből, amelyet magunknak ástunk. A szombaton esedékes, Alba elleni hazai találkozó nagyon fontos lesz, meghatározhatja a következő hetek, hónapok teljesítményét is. Bizakodó vagyok, hiszen látom a lányok mindennapi munkáját. Az élcsapatokat leszámítva a magyar bajnokságban 6-7 gárda nagyon közel van egymáshoz játékerőben. Ez a tabellából is kiolvasható. Ősszel a kiélezett meccsekből rendre mi jöttünk ki jobban, jelenleg nehezebb helyzetben vagyunk. Azon dolgozunk, hogy a közönség már a Fehérvár ellen is az „őszi” Kohászt lássa a pályán.

A szerdai Magyar Kupa találkozó 17 órakor kezdődik Debrecenben.