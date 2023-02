Szinte minden az elképzeléseink szerint alakult

- Kívülről úgy tűnt, szinte tökéletes játékkal múltátok felül a CE Mediterranit. Ez volt a maximum, vagy még ennél is több van ebben a csapatban?

- Tény, jó meccset játszottunk. Szinte minden az elképzeléseink szerint alakult. Fontos volt, hogy az elején sikerült meglépni négy góllal, ez pedig komoly lendületet adott a folytatásra. Sok fiatal csapattársamnak ez az első idénye a magyar bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is. A saját pályafutásomból tudom, hogy én milyen megszeppent voltam az első ilyen színvonalú találkozóimon. Szerencsére a lányok bátran felvállalják a felelősséget. Mertnek és tudnak is élni a lehetőséggel, bátran vállalkoznak. Bizonyára ennek is köszönthető, hogy számos olyan eredményt értünk el az utóbbi időben, amire csak kevesen, vagy talán senki nem számított előzetesen.

Garda Krisztina Fotók: DFVE

- A szombati mérkőzés egy-egy szakaszában sokkoltátok a katalánokat. A medencében is érezhető volt, hogy tanácstalan a házigazda?

- Edzőnk, Mihók Attila mindig hangsúlyozza: csak a magunkra fókuszáljunk, a saját játékunkkal törődjünk. A Mediterrani egy nagyon jó, felkészült csapat. A négy negyed alatt egyszer sem éreztem azt, hogy feladták volna. Aki a spanyol vízilabdát ismeri, tudja, nem szokták csak úgy eldobálni a labdát, szeretik végigjátszani a támadásokat, a lefordulásaik pedig borzasztóan veszélyesek. A szombati nap nekünk sikerült jobban, de ebből nem szabad messzemenő következtetést levonni. A hétfői pihenőnap után sorrendben három bajnoki következik. A Szeged és a Szentes mellett lesz egy komoly rangadónk az Eger ellen, amely éppen az elmúlt hétvégén otthon jutott be az Európa Kupa legjobb négy csapata közé. Most ezekre kell koncentrálnunk, nem pedig a BL visszavágójára.

Az idény során minél többször szeretném átélni a győzelemmel járó pozitív érzéseket

- Világos, ám ha február 25-én a Fabó Éva Sportuszodában minden a tervek szerint alakul, akkor 2021 után a DFVE ismét ott lehet Európa legjobb négy csapata között. Kevesen gondolták volna ezt a két évvel ezelőtti finálé után.

- Valóban, akkor nem igazán számíthattunk arra, hogy ilyen gyorsan meg lesz az esélyünk erre. Sokat dolgoztunk érte, de ismétlem: messze van ez még. El kell felejtenünk a szombati eredményt és azt is, hogy négygólos az előnyünk. A Mediterráni minden bele fog adni, nincs már veszteni valója. A vízilabdával kapcsolatos alapfelfogásom: ha jól játszom és beleadok mindent, akkor tükörbe tudok nézni. Ha mindemellett az ellenfél nyer, gratulálok. Ha mi nyerünk, boldog vagyok. Az idény során minél többször szeretném átélni a győzelemmel járó pozitív érzéseket.