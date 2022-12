A DKKA együttese vasárnap 17 órától az év utolsó hazai bajnoki találkozóját vívja, amelyen női kézilabdázóink visszatérnek a dunaújvárosi csarnokba, ahol azzal a Siófokkal találkoznak a hetedik fordulóban, amely szerdán nagy meglepetésre legyőzte a dobogós Debrecent.

A Kohász az Eb szünet után döntetlennel kezdett a NEKA ellen, majd az Érd legyőzése következett, most pedig a tabellán szintén mögötte álló Balaton-parti csapatot fogadja. Azonban ez senkit ne tévesszen meg, mert egyrészt a Siófok két meccsel kevesebbet játszott az újvárosiaknál, másrészt a három eddigi vereségéből kettő a Győrrel és a Fradival szembeni meccse, rajtuk kívül a nyitányon a Vác győzte még le. A NEKA és a Kisvárda ellen nyert, s mint említettük legutóbb bravúrral felülmúlta a DVSC-t is. Menet közben pedig a nemzetközi porondon az Európa Liga csoportkörébe is bejutott. Szóval, a DKKA-ra egyáltalán nem vár könnyű feladat, de bízik egy bravúros szereplésben.

A forduló eddigi eredménye: Ferencváros–Győr 32–26. A további párosítás: Alba Fehérvár–Érd, Békéscsaba–Mosonmagyaróvár, MTK –Budaörs, Debrecen–Vác, Kisvárda–NEKA.

A szezonból még két forduló van hátra idén, azonban a Kohász a NEKA elleni bajnokit ugye már korábban lejátszotta, így az óév utolsó előtti napján nem kell pályára lépniük a lányoknak, azaz korábban kezdődhet számukra a pihenő.

A bajnokság állása

1. Győri Audi ETO 10 9 0 1 315-227 18 2. Ferencváros 7 7 0 0 224-161 14 3. Debrecen 9 6 0 3 266-228 12 4. M.magyaróvár 7 5 0 2 226-192 10 5. DKKA 8 4 2 2 215-228 10 6. Vác 6 4 0 2 156-160 8 7. Siófok 6 3 0 3 149-156 6 8. Budaörs 6 3 0 3 149-162 6 9. Alba Fehérvár 7 2 1 4 178-206 5 10. Kisvárda 7 2 0 5 162-193 4 11. NEKA 7 1 1 5 163-193 3 12. MTK 7 1 0 6 186-206 2 13. Érd 7 1 0 6 177-221 2 14. Békéscsaba 7 0 0 6 139-172 0