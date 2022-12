– Sőt, egy szerb fiatal érdeklődését is felkeltette a programunk. Nem egy délvidéki magyarról, hanem egy szerb nemzetiségű hokisról van szó, aki most Szegeden játszik.

Az edzéseket Jávorics Gábor, Németh Péter, valamint Revák Zoltán tartotta, aki a dunaújvárosi klub sportigazgatója is egyben.

A csütörtöki összejövetelen szóba került az is, hogy a klub odafigyel a játékosok tanulmányaira is. A DAB egyaránt jó kapcsolatot ápol a város általános és középiskoláival, és a Dunaújvárosi Egyetemmel is.

A Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium – ide a DAB jégkorongozói közül most is többen járnak – igazgatója, Szemenyei István is részt vett az összejövetelen, és felvázolta a fiataloknak, a szülőknek, hogy a tanintézményük mennyire kiemelten kezeli a sportot, így a jégkorongot is. ACs