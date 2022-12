Minden sportszervezetnek azt kívánjuk, legalább olyan színvonalú létesítményben léphessen a közönség elé, mint a rácalmási. Erre minden szempontból megadhatjuk a kiváló fokozatot, és ha valaki tud ettől jobbat, ahhoz aztán pláne gratulálunk. A szolgáltatás minden szempontból messze az átlag fölötti volt, amit mindkét csapat egybehangzóan állapított meg.

A kezdés nagy meglepetést hozott, minden esélylatolgatás és előzetes várakozás ellenére a vendégek megzörgették Cseresnyés hálóját. Göndör lövése egy lepattanóval gólt jelentett a harmadik percben. A mérkőzés innentől az előzetes tervek szerint alakult. A hazaiak ellenállást nem tűrően, gólra éhesen törtek előre. Az egált Villám Balázs könyörtelen találata jelentette. Ezután Godslove egy fineszessel, Németh Tamás egy sistergő bombával, Fekete Tamás és Németh Tamás pedig egy-egy csupa szívből született góllal jelentkezett. Így lett a szünetre 6–1 az állás.

Utána a hazai csapat lelkesen tette a dolgát: a góllövésben Csányi Dávid következett, majd a pókerarccal ügyködő Ivacs Gábor jött egy duplával. Aztán Varga Milán, Perjési Viktor, aki azt mondta, hogy már fölhagyott a sárga lapok gyűjtésével, most egy góllal bizonyított. Godslove ezúttal mesterhármasig jutott, majd Csányi Dávid is ráduplázott. A hazaiak szándéka szerint még egy ilyen szériának kellett volna születni, de az egy kicsit túljátszott helyzeteik megbosszulták magukat.

Az igazsághoz tartozik, hogy a vendégek is mindent elkövettek a sikerért, számos ziccerig jutottak el, de nem tudták góllá érlelni azokat. Kivéve Sárát, aki nem variálta túl, és könyörtelenül bevágta a csapata második találatát.

A DF tizenkét ponttal a tabella kilencedik helyén áll.