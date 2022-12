A vasárnap esti, a Sportországi Cápák ellen aratott kiütéses siker után (7-0) hétfőn este Győrben korcsolyázott jégre az Andersen Ligát vezető DAB-ASP. Az újvárosiak a hajrában emberhátrányban egyenlítettek, ám győrieknek két válaszuk is volt az utolsó percben, így vereséggel búcsúzott a 2022-es esztendőtől a kis DAB., amely továbbra is mezőny élén várhatja a januári folytatást.

UNI Győr ETO HC – DAB-ASP 4-2 (0-0, 2-1, 2-1)

Dunaújváros: Valenta – Gebei, Boktaev, Szabó, Kis, Stan – Jadlószki, Szénási, Azari, Ráduly, Strenk – Marosi 1 (1), Domokos 1, Tamás. Vezetőedző: Tuomisoja Sami

A ligaelső és a második helyen álló Győr rangadójára mindössze tizenhárom mezőnyjátékos öltözött be az Acélbikáknál. Az első harmad kiegyenlített játékot hozott, felváltva forogtak veszélyben a kapuk, gól nem esett. A középső húsz perc elején Domokos szerzett vezetést az újvárosiaknak, amelyre a 28. percben Nagy Márk válaszolt, majd kisalföldiek részéről Nesterov is betalált (2-1). A záró játékrész érdemi eseményeire az 56. percig kellett várni. Ekkor az újvárosi Boktaev kapott ütésért 5 plusz 20 perc végleges büntetést, így hátra lévő játékidőre emberhátrányba került a DAB. Ami sokáig nem jött össze 5 az 5, valamint 5 a 4 ellen, az sikerült hátrányban. Marosi egyéni akcióból egyenlített az 59. percben. A Győr azonban nem a hosszabbításra készült, a 60. percben a végül három gólig jutó Nagy kétszer is betalált az emberelőnyben 14 másodpercben belül, így 4-2-es vereséget szenvedett a DAB-ASP. Az újvárosiak 10 mérkőzésen szerzett 22 pontjukkal továbbra is vezetik az Andersen Ligát, a 18 ponttal álló győriek előtt. A DAB-ASP 2023 január 7-én a MAC Ikonokat fogadja majd hazai jégen.