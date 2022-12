DKSE–TFSE 3:0 (22, 18, 18)

Dunaújvárosi KSE: Tóth K., Raidel, Winter, Pavliuk, Laczi, Kisházi, Béres (liberó). Csere: Vida, Bohdan, Farkas L., Gőczi, Pintér, Szalai, Kuti M. (liberó). Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

TFSE: Fűzék, Tóth M., Szappanos, Tanai, Czita, Merkler, Nagy T. (liberó). Csere: Fenyő, Gyenes, Dóczi, Arató, Szabó B. (liberó). Vezetőedző: Lónárt Péter.

Az első szettet a vendégek kezdték jobban, és hamar hárompontos előnyre tettek szert. A játékrész közepén sikerült a hazaiaknak egyenlíteni, majd átvették a vezetést is. A szoros csatát követő végjátékban Pavliuk remek megoldásainak köszönhetően sikerült nyerni. A második játszma már sokkal egyértelműbb volt. Gyorsan hatpontos előnyt szereztek az újvárosiak, ami a szett közepére már tíz pontra is növekedett. A harmadik etap is igazi örömjátékot hozott.

Tomanóczy Tibor értékelése: – Győztünk, aminek örülök, de ennél fontosabbnak tartom megosztani azt, hogy milyen körülmények között végeznek emberfeletti munkát a fiaink. Az, hogy ezek a fiatalok 8-10 fokos csarnokban edzenek, le a kalappal előttük. Ez már véleményem szerint egészségtelen. Azt nagyon sajnálom, hogy ezen a téren süket fülekre találunk. A kézilabdacsapattal közösen próbáljuk megoldani a dolgainkat, de ezt, ilyen körülmények között nehéz végigcsinálni. Főként lelkileg visel meg mindenkit, hiszen ilyen hidegben minden edzés sérülésveszélyes.

Az alapszakasz állása a szombati játéknapot követően: 1. Vidux-Szegedi RSE 18 pont (7 mérk.), 2. Dunaújvárosi KSE 17 pont (8 mérk.), 3. MEAFC-Miskolc 17 pont (7 mérk.), 4. Dág KSE 15 pont (7 mérk.), 5. Szolnoki RK 6 pont (8 mérk.), 6. TFSE 5 pont (9 mérk.), 7. Gamma Party.co 3 pont (8 mérk.).

A Dunaújváros Sportcsarnok nem megfelelő hőmérséklete miatt november 20-án elmaradt DKSE–Dág KSE találkozót szerdán 19.30 órakor játsszák le a csapatok.