A DFVE vízilabda előkészítő 2015-2016 és a 2014-2015 csoportok, valamint a DFVE úszásoktatás tagjainak szervezték meg az oktatók és edzők a karácsonyi batyus évzárót a Fabó Éva Sportuszodában a közelmúltban, amiről Gillich Aletta, dunaújvárosi oktatási régióvezető adott összefoglalót.

A város minden turkálóját, boltját felkutatták a minél rondább ruhadarab miatt

– A karácsonyi bulira a kis előkészítős vízilabdacsoportjainkat és a tanfolyamunkra járó gyerekeket és családjaikat vártuk. Készültünk nekik többféle programmal. Az estét Suplicz Mihály nyitotta meg, aki mesélt a gyerekeknek, majd táncra perdítette őket, ezzel megalapozva a hangulatot. Aztán levetítettük azt a mesét, amivel az előkészítős gyerekekkel készültünk. Egy karácsonyi mesét próbáltunk feldolgozni uszodai momentumokkal, és igyekeztünk minden kis előkészítős gyermeket belevonni. Ahhoz képest, hogy vízilabdások vagyunk, nagyon jól sikerült a műsor. A Grincs jelmezébe a klub egyik ismert tagja bújt, természetesen a kicsik odáig voltak érte, mindenki közös képet szeretett volna vele. A műsorba a tombola is belefért, ahol értékes ­DFVE felszerelések találtak gazdára.

Gillich Aletta hozzátette, szerettek volna egy olyan évzárót, ahol jó a hangulat, a szülők, gyerekek és az edzők együtt vannak a medencén kívül is.

Aztán pedig karácsony előtt, múlt héten következett a Juharos étteremben a nagyobbak összejövetele, amelyet a felnőtt női csapat tagjai is megtisztelték aktív jelenlétükkel, Mihók Attila vezetőedzővel. Ám ezúttal neki semmi hivatalos szerepe nem volt, mint megjegyezte, ezúttal csak önfeledt nézője az eseményeknek – s bizony nem egyszer volt oka a széles mosolyra az est során.

A felnőttcsapat játékosai minden mókában benne vannak, ők is nagyon jól szórakoztak Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Ez kezdődhetett ott, hogy a szervezők csúnya karácsonyi pulcsis jelszóval hirdették meg a bulit, így egyszerre ennyi „fantasztikus”, vagy giccsesebbnél giccsesebb pulóvert egyben látni, nem semmi vizuális élmény volt. Garda Krisztináé például világított is.

– Szerintem kifosztottuk a város összes turkálóját, vagy olyan üzletét, ahol ilyeneket árultak – jegyezte meg nevetve Mucsy Mandula, majd a csapattal egy remekbe szabott táncot mutatott be, amelyhez csatlakozhattak a gyerekek is.

Az évzáró nélkülözött minden hivatalos elemet, így nem voltak beszédek, értékelések, azokat az edzők megteszik rendszeresen külön-külön a csapataikkal.

Vajon ez a tombolaszelvény volt a nyerő?

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

– Igazából az értékelés nálunk az utánpótlásban folyamatos. Minden meccs után, előtt, minden héten, minden edzésen kapnak a gyerekek visszajelzéseket, valamint a szülők is. Azt gondolom, ez kötetlen buli kell legyen, mindenféle beszéd nélkül, amit a kicsik nem is úgy értenének. Ide enni, inni jönnek, persze önfeledten szórakozni és megmutatni a csúnya pulcsijukat – mondta érdeklődésünkre az est egyik szervezője, Brávik Henrietta utánpótlásedző. Apropó trénerek, természetesen ők sem maradtak ki a pulcsis kihívásból, amelyek beszerzésére „felforgatták” a várost a résztvevők.

Az edzők sem maradtak ki a buliból, és maguk is szebbnél szebb pulcsikba bújtak

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Hozzátette: – Minden évben van legalább egy ilyen eseményünk, a gyerekek nagyon szeretnek a felnőtt játékosok körében lenni. Azt gondolom, ennek az egyesületnek ők az arcai, a példaképei, akik minden ilyen eseményre szívesen eljönnek, és ami még fontosabb, minden bolondságban benne vannak. Amennyiben csúnya pulcsit kell felvenni, akkor azt teszik meg, mondhatjuk, ilyenkor kicsit ők is gyerekké változnak. A legfontosabb, hogy minden ilyen alkalomnak óriási közösségformáló ereje van, ami minden évben megmutatkozik. Mi így vagyunk a nagy ­DFVE család.

Kiemelte, a napi munka mellett nincsen nagyon lehetőség ilyen szintű összejövetelre, most azonban ki lehet adni a gőzt, és az önfeledt vidámságé a főszerep. – Az idő elteltével meg lehet nézni, micsoda táncolások kerekednek, a felnőttek pedig kézen fogva mennek a kicsikkel, utóbbiak számára ezek olyan pillanatok, ami motiválja őket a későbbiekben – tette hozzá.

Az est során itt sem maradhatott el a tombola, amelyben Ábrahámovics Gábor, „Ábra bácsi” nyereménye egy női fürdődressz volt, amit óriási siker közepette vett át, aztán a nagy buzdítás ellenére végül nem próbált fel. S szintén ő volt az, aki a fiúkkal előrukkolt egy saját énekes produkcióval. Ez abban merült ki, hogy a dal egy szóból álló refrénjét háromszor elmondták, amivel természetesen hatalmas sikert arattak, főleg, hogy a végén a pulcsikat ledobva megmutatták izmaikat is a közönségnek.

Fiúk és lányok együtt ropták a táncot a Juharosban

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A produkcióra egy perc negyven másodpercet készültek a parkolóban, árulta el a kulisszatitkot tréfásan érdeklődésünkre Ábrahámovics Gábor.

– A turkálók óriási fellegvárai eme ronda holmiknak, pár száz forintért. Mi, edzők már jóval korábban megbeszéltük a csoportokkal, mi lesz a buli tematikája, miként kell készülni, így mindenki be tudta szerezni a kellékeket. Aztán pedig nevethettünk egymáson. Azért ritkán vagyunk így együtt, a kicsik nem sűrűn találkozhatnak a felnőttekkel ilyen kötetlen körülmények között. Szeretnénk ezt rendszeresíteni, mert ezek az alkalmak a gyerekeknek nagyon hasznosak. Például itt a tánccal játékosan fejlesztjük a ritmusérzéket is, amit észre sem vesznek. Pedig ennek használata a sportban nagyon fontos, s így bele lehet csempészni ilyenkor is olyan dolgot, ami a hasznukra válik – mondta.

Ábrahámovics Gábor ezt nyerte

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Az est hátralévő részében aztán a szakavatott zsűri megválasztotta a legrondább pulóvereket, majd még folytatódott a tánc, a játék kifulladásig.

Egyébként a klub kihelyezett helyszínei közül – Sárbogárdon zárva az uszoda – Enyingen is tartottak évzárót. Ennek a régiónak Sajben Viktória a vezetője, és idén először volt karácsonyi bemutató úszásuk és egyben versenyük, amely után senki nem térhetett haza üres kézzel a jelenlévők közül.