A bajnokságban ötből öt győzelemmel áll Mihók Attila csapata. A Bajnokok Ligája első selejtezőkörében másodikként jutott tovább, magabiztosan legyőzve a LEN Kupa-döntőben a csapatot felülmúló görög Olympia­koszt is. Igaz, a hellének kerete átalakult, de a DFVE is megfiatalodott, kiegészülve a rutinos játékosokkal.

A lányok péntektől Padovában szerepelnek, a nyitányon a korábbi nyolcszoros győztes, huszonkettedik olasz bajnoki címét megszerző, a BL-ben kiemelt Orizzonte Catania lesz az ellenfelük, szombaton az előző szezonban bronzérmes házigazdákkal találkoznak, ahol a DFVE korábbi játékosa, Vályi Vanda szerepel, majd vasárnap a holland ZVL Leidennel zárják a küzdelmeket. Innen az első kettő a negyeddöntőbe kerül, a másik két gárda az Euro Kupában folytathatja a küzdelmeket.

Mucsy Mandulától kezdésként azt kérdeztük, milyen célokkal vágnak neki a meccseknek. – Elsősorban nem eredményben lehet ezt kifejezni, hanem abban, magunkkal lehessünk elégedettek a csoportkör zárása után. Ugye mindenki tudja, eléggé megfiatalodtunk, nem az van kitűzve feltétlen, hogy minden találkozót nyerjünk meg, hanem az elvárásoknak feleljünk meg, és ne hibázzunk sokat. Persze, van rá esély, hogy elkapjuk az egyik olasz csapatot is, de nem lesz nagy érvágás, ha csak az Euro Kupában folytathatjuk, hisz’ a nemzetközi szereplésünk akkor sem fejeződik be. S az a fontos, hogy minél több ilyen éles találkozót játsszunk az európai porondon, ami mind a fejlődésünket szolgálja – mondta lapunknak.

Mucsy Mandula megjegyezte, a selejtezőben remekül szerepeltek az előző körben, egyedül a Róma elleni meccsen hibáztak, mert nem szabad megengedni, hogy ilyen előnyt adjanak egy ellenfélnek.

A kiváló játékost nem nagyon lepte meg, hogy jól teljesítettek a BL-ben, inkább az, hogy a fiataloknak, akik nulla meccsel érkeztek, nem remegett meg a kezük, és hozzájárultak a három győzelemhez.

– A bajnokságban is behúztuk az utolsó két meccset, ami már rangadónak számított, így pedig a rájátszásra nézve jól állunk. Mi lehet az eddigi jó szereplés titka? Ha utóbbi, akkor nem szabad elmondani. Viccet félretéve, arra tudok gondolni, mindenki tudja, felelőssége van a játékban, és nem viselkedik úgy, hogy nekem passzoljanak, különben mérges leszek. Csapatként játszunk, ahol mindenki egyenlő. Persze, a hangulat is más, a bajnokság elején a gyengébb csapatok ellen sikerült önbizalmat és lendületet szerezni a nehezebb találkozókra. Folyamatosan fejlődik mindenki abban is, mennyire biztos magában és vállalja magára a felelősséget. Én nagyon jól érzem magam az együttesben, mindenki számíthat a másikra, ha valakinek jól megy, akkor rá hegyezzük ki a ziccereket, máskor meg másra. Szerintem ez is az erőnk, hogy nem mindig ugyanannak a pár embernek kell vinnie a hátán a csapatot, hanem jönnek mások, akár fiatalok is, akiknek nem remeg meg a kezük. Szóval, remélem, Padovából hazatérve is elégedettek lehetünk majd, eredménytől függetlenül.