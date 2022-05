Két év kihagyás után június 6-án, pünkösdhétfőn ismét megrendezi nagyszabású Dunaföldvár–Bölcske ingyenes bringatúráját a megalakulásának tizenötödik évfordulóját ünneplő Holler UNFC sportegyesület. Jelentkezni szombatig lehet az össznépi, tizenöt kilométeres tekerésre, ami a regisztráció és a Hollerné Scheidl Margó által tartott bemelegítő torna után 10 órakor indul a földvári focipályáról a bölcskei horgásztanya és kajak-kenu pontra, majd vissza.

E közösségi esemény, mint Holler Ferenc elnök – akinek fontos a társadalmi szerepvállalás – hangsúlyozta, továbbra sem verseny, hanem családi rendezvény. Ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érzik magukat, közben mozognak egy jót, aminek fontosságára nem lehet elégszer felhívni a figyelmet.

Egy korábbi túrán – ismét két kerékre szólítanak Fotó: archív

– Igyekeztünk tartalmas programot összeállítani minden korosztály számára. A résztvevőknek ajándékokkal és nyereményekkel is kedveskedünk, a túra fő támogatója révén például három kerékpárt sorsolunk ki a beérkezők között. Bölcskén a mezőnyt friss gyümölccsel, frissítővel várják, egy kis pihenő után visszaindul a mezőny, beérkezés után tartjuk meg a tombolasorsolást, ahol a fődíjak mellett számos más értékes felajánlás is gazdára talál támogatóinknak köszönhetően. Azon túl, hogy a rendőrség, a mentőszolgálat és szervizautó is a biztonságot szolgálja, a kerékpáros sisak viselése kötelező lesz. A résztvevői létszámot ötszáz főben kellett maximalizálnunk – az első kétszáz ajándék pólót is kap –, ezért érdemes minél előbb regisztrálni. Nem csak a mozgás, az együttlét és a családi élmény miatt lesz érdemes nyeregbe pattanni. A Dunaföldvárra visszaérkezőket a madocsai nyugdíjasklub tagjai által sütött házi lángos várja a focipályán, a helyi önkéntes tűzoltók jóvoltából pedig habparti fogadja a gyerekeket, továbbá légvár, csillámtetoválás, kézműves sarok és büfé is lesz – ismertette a részleteket Holler Ferenc.



A bringatúrára szombatig lehet regisztrálni, a jelentkezési lapokat személyesen kell leadni a dunaföldvári focipályán a játékvezetői irodában, a folyosó végén, péntekig 8 és 16 óra, szombaton pedig 9 és 11 óra között. A nevezési lap letölthető a www.dunafoldvarbolcskebringatura.hu weboldalról.