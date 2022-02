A megemlékezők közül elsőként az állami vezetők nevében Szabó Tünde sportért felelős államtitkár búcsúzott, aki kiemelte: Csollány Szilveszter pályafutása motivációt jelentett a fiataloknak, a sportolóknak, és nem csak tornászoknak, hiszen példaként szolgált arra, hogy a tehetség megfelelő kitartással párosulva képes meghozni az áhított sikert.

– Akarattal, rendkívüli koncentrációval az arra hivatottak képesek rá, hogy pályafutásuk legfontosabb pillanataiban tökéleteset nyújtsanak, így emelkedhet valaki a legnagyobbak közé, így válhat valaki már életében is legendává. Ennek is köszönhető, hogy lelkünkben úgy jelennek meg ők, a legnagyobb bajnokok, mint a legnagyobb hősök, akik mindig győznek, akiknek semmi és senki nem árthat. És mégis, ma reggel ismét feketébe öltöztünk, hogy egy újabb hősünktől vegyünk búcsút, sokkal korábban, mint azt az élet rendje megkívánná – mondta. Hozzátette: amit Csollány Szilveszter maga mögött hagyott örökül, az még generációk sokaságát formálhatja jobb emberré.

Az olimpiai család nevében a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, Deutsch Tamás felidézte a sydney-i olimpia gyűrűdöntőjében Csollány gyakorlatának emlékezetes pillanatait. Hozzátette: a klasszis tornász kemény, már-már öntörvényű ember volt, aki a saját útját maga taposta ki, nem kötött kompromisszumokat, nem adta fel az elveit. – Amíg lesz magyar sport, él a magyarok közössége és a büszke Magyarország, addig legszebb történetei között fogja felidézni Csollány Szilveszter életét – mondta.

Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke a sportág nevében köszönt el sporttársától. Hangsúlyozta: napokkal a halála után is nehéz szavakat találni arra, hogy a sors őt is elragadta, mert amikor december elején megbetegedett, mindenki azt hitte, az ő felépülése nem lehet kérdéses. – Az egész életed a nehézségekről szólt, sportolóként jártál mélységekben, de megráztad magad, és felértél a csúcsra, a legnagyobbak közé – emelte ki.

A megemlékezésen – amelynek utolsó részében soproni művészek előadásában vers, majd zongorakísérettel egy dal is elhangzott – a családtagokon, rokonokon, közeli barátokon, ismerősökön és tisztelőkön kívül megannyi ismert sportoló, közöttük olimpiai bajnokok, érmesek is részt vettek. Többek között Berki Krisztián, Kovács Katalin, Szabó Bence, Ábrahám Attila, Vári Attila, Gergely István, Märcz Tamás, Imre Géza, illetve a MOB elnöki pozíciójából másfél hete távozott Kulcsár Krisztián is.

A búcsúztatón a Dunaújvárosi Központi Sportegyesületet Mátyás Gábor ügyvezető elnök képviselte. Ezt mondta lapunknak:

– Nehéz ilyenkor mit mondani, egy nagy bajnoktól vettünk búcsút. Határtalan büszkeséggel gondolok vissza arra, amikor a Dunaferr SE színeiben olimpiai bajnoki címet nyert. Én akkor még edzősködtem, sok személyes élményem nincs hozzá köthetően, de legendás volt a klub berkein belül is az az edzésmunka, amit elvégzett. Csodáltuk már akkor is. Az egész hazai sport­élet egy legendás alakkal lett szegényebb az ő halálával. Igazi nagybetűs Ember volt.

Csollány Judit, Csollány Szilveszter özvegye a tornaszövetség sajtócsapatának elmondta:

– Szavakban leírhatatlan a fájdalmunk. Elment a világ legjobb férje, életem szerelme, a világ legjobb édesapja. Mindenki a nagyszerű sportolót, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornászt ismeri, aki 49 évesen egyedül felkészült, és lefutotta a maratonit. Azt azonban talán már kevesebben tudják, hogy mindene volt a családja, a gyerekei, bármit megtett értük, kislányunk allergiája miatt még főzőtanfolyamra is járt. Sokszor mondta: ha a család boldog, nincsen gondod! (...) Egy fantasztikus sportkarrier után varázslatos, kiteljesedett családapa lett. Semmi baj, megyünk tovább – ez volt a szava járása, ebből próbálok most erőt meríteni. Kimondhatatlanul hiányzik...