Süli János, aki az egyetemi kuratórium elnöke is, köszöntőjében elmondta, örömmel fogadta a meghívást. A sportegyesület egyidős a várossal, kezdettől komoly szerepet tölt be életében. A DKSE pedig a magyar sportéban, hiszen számos hazai és nemzetközi sikert értek el csapat- és egyéni szinten, 1968 óta olimpikonokat is adott, 1988-tól pedig minden ötkarikás játékra utazhatott innen versenyző. Név szerint is említett több példaképet, köztük a súlyos betegen kórházban fekvő Csollány Szilvesztert, akinek jobbulást kívánt.

– Talán egyetlen korban sem volt annyira fontos a testmozgás, mint napjainkban, amikor a fiatalokat a tanulás, a felnőtteket a munka szíjazza a székekhez, a televízióról, számítógépekről nem is beszélve. A kormány ezért évek óta komoly figyelmet szentel, jelentős erőforrásokat fordít a sportra, azon belül is a tömegsport támogatására. Valljuk, az egészséges életmódba való befektetés a legjobb! A DKSE több mint ezer fő – ebből hétszázan igazoltak – számára biztosít lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. Szeretnénk olyan együttműködést kialakítani a klub és az egyetem között, ami gyümölcsöző és a hosszú távú finanszírozását is meg tudjuk teremteni mind az egyesületnek, mind az egyetemi sportnak. Biztosak vagyunk abban, Paksról is komoly érdeklődés mutatkozik majd a DKSE által kínált lehetőségek iránt – fogalmazott.

Akik díjat, elismerést vehettek át - Az év utánpótlás sportolói 2020 (a járvány miatt tavaly elmaradt az átadó): Nyikos Veronika (birkózás), Gangl Zétény (birkózás), Slihoczki Ádám (kajak-kenu), Takács Nikolett (röplabda), Ambrus Bence (röplabda), Mayer Gréta (torna), Kiss Marcell (torna), Kenyér Lilla (úszás), Kovács-Seres Hunor (úszás). Az év utánpótlás sportolói 2021: Nyikos Veronika, Tombor Benedek (birkózás), Kulcsár Dorina (kajak-kenu), Slihoczki Ádám, Csicskovics Léna (röplabda), Csepcsényi Máté (röplabda), Makai Lilla (torna), Gulybán Erik (torna), Kenyér Lilla, Kovács-Seres Hunor. Az év edzői 2021: Kiss Károly (birkózás), Molnár Gergely (kajak-kenu), Tomanóczy Tibor (röplabda), Trenka János (torna), Szabó Gergő (úszás). Az év felnőtt sportolói 2021: Hajdu Jonatán (kajak-kenu), Kovács Zsófia (torna). A DKSE támogatásért-díj: Süli János, Mittler István, Bükki Miklós, dr. Fodor Norbert, Poszpischil László, Kálló Gergely, Pintér Tamás, Schneider Vilmos.

Mezei Zsolt elmondta, mennyi legendás sportoló és edző fordult meg korábban a klubban, de a mai vezetők is olyan lelkesedéssel végzik munkájukat, mint elődeik. – Hetven év alatt kinőtt a földből egy város, és rengeteg munkával egy remek sportegyesület. Ünnepeljük azt, mennyi fiatalt, kiváló polgárt nevelt ez a klub, amire legyünk büszkék – mondta, azt kívánva, további hetven évig ilyen szellemben, sikeresen működjön az egyesület.

Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke beszédét azzal kezdte, mi a DKSE? A gondolataink, érzéseink, kisugárzásunk és tetteink összessége. – Mindent, amit a napi munkánk során teszünk, közvetítünk, érzékeli a külvilág, és az emberek. Ennek alapján alkotnak képet az egyesületünkről, azaz rólunk. Ez tartalmazza eredményeinket, sikereinket, kudarcainkat és sok minden mást. Tükröződik a közösségünkről alkotott vélemény, ami meghatározza a hozzánk való hozzáállást. Szimpatizálnak vagy ellenségesek velünk. A következtetés az, a DKSE sorsáért, megítéléséért, lehetőségeiért csak mi magunk vagyunk a felelősek, nem a külső környezet – fogalmazott. Hangsúlyozta, minden egyénnek fő célja a boldogság, azért tűzünk ki életünk során célokat, mert azok elérésekor örömet érzünk, a siker boldogságot okoz. Akik a sportban élik mindennapjaikat, ebben a közegben keresik s gyakran meg is találják a boldogság érzését. Sokan azért töltenek el ebben a közösségben évtizedeket, mert itt érzik jól magunkat.

Csollány Szilveszternek tapssal üzentek - Az est során képes és videós összeállítást láthattunk az elmúlt évtizedek egyéni és csapatsikereiből. Többek között megidézték a birkózók, az úszók, a tornászok, a kajak-kenusok egykori és jelenlegi pillanatait, a nagy elődöket, a klub ikonikus edzőit. A bajnokságot nyert, nemzetközi diadalokat is arató női és férfikézilabda-együttest, a jégkorongozókat, röplabdázókat, labdarúgókat. Az összeállításból nem maradhatott ki Csollány Szilveszternek a 2000-es olimpián aranyérmet érő tornagyakorlata sem. Sajnos a bajnok nem lehetett jelen, ugyanis nagyon súlyos állapotban kórházban fekszik. Éppen ezért különösen nagy tapssal, többen könnyes szemmel köszöntötték, illetve üzentek neki ezzel, vele vannak, mielőbbi gyógyulást kívánva. Az est fényét emelte a Vasas Táncegyüttes fellépése, illetve Mátyás Gábor külön köszönetet mondott Petőné Parádi Juditnak és Pető Zsoltnak, akik megteremtették a méltó, nagyszerű és csodálatos körülményeket az ünnephez.

– Az elmúlt egy, másfél évben az egyesület fennmaradása is kétséges volt, soha nem látott problémával kellett szembenéznünk, s most mégis itt vagyunk. Miért? Mert hittünk és bíztunk magunkban és egymásban. Voltak, akik akadályoztak, de általuk még erősebbek és céltudatosabbak lettünk, s most itt ünnepelhetünk. A DKSE egy dinamikusan változó massza, amit mi kavargatunk naponta. Egyetlen biztos pont garantálhatja további fejlődésünket és a következő hetven év sikereit, az pedig a sziklaszilárd hitünk önmagunkban. Ahogy végignézek az asztalok során, nagyon sokan ülnek olyanok, akik hittek magukban és elérték céljaikat. Viszont sokan vannak itt az utánpótlás-korosztályokból, akik előtt még csak dereng, mit szeretnének, de azt gondolom, a példaképek itt ülnek, csak a mintát kell levenni róluk. Bízzatok magatokban fiatalok, tűzzétek ki bátran a céljaitokat, és el fogjátok érni, ha hisztek benne. Amikor 1984-ben Komóczi Gábor a birkózók mesteredzője kis falusi gyerekként elhozott ide, álmomban sem gondoltam volna, hogy harminchét évvel később itt állhatok, és ilyen kiváló emberekkel oszthatom meg gondolataimat. Mérhetetlenül megtisztelő és felemelő érzés. Ezúton szeretném megköszönni Magyarország Kormányának a bizalmat és segítséget, amivel a következő évekre biztos alapot teremtettek nekünk, hogy kitűzzük céljainkat, elérjük álmainkat. Köszönetemet fejezem ki kollégáimnak, edzőknek, vezetőknek, versenyzőnek a munkájukért. A támogatóknak, a mindenkori városvezetésnek, a szülőknek, a médiának azt a segítséget, bizalmat, amely nélkül ma nem lehetnénk itt!