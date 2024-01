A zenekar 2021-es reaktiválása óta több formációban, több néven, több helyen léptek fel, többek között a Munkásművelődési Központban is. Zenei múltjuk nagyon régre, a 70-es évek ifi klubjaihoz nyúlik vissza. Az autodidakta Rajnai testvérek helyben és a Duna túlpartján is rendszeresen koncerteztek egy tánczenekarral, külhoni és hazai popzenét közvetítve. Majd évtizedekre magánzóvá váltak a pár évvel ezelőtti újraindulásig. Szabó Józsefet pengetni tanította például Kővári János és az Apostolos Baranski László is. Csak pár évet hagyott ki 1995 óta, sok zenekarban, vendéglátós felállásban játszott helyben és a fővárosban az Orkántól a Sunrecods-on át a Luxemburg rádió zenekarokig. Kedvenc terepük a 60-70-80-as évek magyar pop-rock és rock and roll slágerei között van. Olyanokkal, mint az Illés, az Omega, az LGT, a Hungária, a Generál, a Tolcsvay számok, illetve táncdalok feldolgozásai.