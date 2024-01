Szepesi Bence tizenkétszeres díjnyertes művész (Németország, Japán, Olaszország, Magyarország, Belgium), több mint 25 országban koncertezett (USA, Kanada, Japán, Dél-Korea, Qatar, Mauritius, Oroszország, Izrael, Kína, Taiwan, Del-Afrika, Malaysia, Szingapúr, Thaiföld, Franciaország...). A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, majd a Párizsi Zeneakadémián szerzett diplomát. Dijnyertese a Gent-i (Belgium) Nemzetközi Klarinétversenynek 1993-ban, a holland "Marine Band of the Royal Netherlands Navy" ösztöndijasa 1995-ben, majd ugyanebben az évben a WASBE IYWO zenekarának meghívott koncertmestere Hamamatsuban (Japán). A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar szólóklarinétosa 1992 óta, a Budapest Szaxofon Kvartett művészeti vezetője és alapítója. A Budapest Szaxofon Kvartettel 6 nemzetközi (Olaszország, Németország, Japán) és 3 magyarországi versenyen nyert díjat. Országos, valamint külföldi (Olaszország, Szlovénia, Izrael, Szlovákia, Lengyelország, Szerbia, USA) klarinét és szaxofonversenyek, valamint mesterkurzusok, nyári zeneakadémiák tanára. 2022-ben egyetlen európai meghívottként zsűritagja a New York-i Naumburg Nemzetközi Szaxofon versenynek. Alapítója az EuroSAX Nemzetközi Szaxofonegyüttesnek, valamint tagja az amerikai New Hudson Saxophone Quartet-nek is.

Szólistaként koncertezett zenekarokkal Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban, Hollandiaban és Oroszországban. 2009-ben Ennio Morricone zenekarának szaxofonosa Ázsiában, Afrikában, Európában, de olyan világhírű művészekkel is koncertezett, mint Placido Domingo, Jose Carreras, Quincy Jones, Sting és Andrea Bocelli. 2000-2010-ig a világhírű Selmer (Francia) hangszergyártó cég exkluzív múvésze, jelenleg pedig a D'Addario (Amerika) valamint a Hammerschmidt (Német) és a BG France (Francia) hangszer - és hangszertartozék gyártó cégek művésze, Artisjus díjas (2010), a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának szaxofon tanára. A Nemzetközi Klarinét Szövetség (ICA) Magyarországi képviselője, a Magyar Klarinét és Szaxofon Társaság elnöke. Alapítója és művészeti vezetője a BalatonSAX Nemzetközi Nyári Szaxofon és Klarinét Akadémiának. Szólistakent 2018-ban debütált a New York-i Carnegie Hall-ban, ahol azóta három szóló koncertje volt. Nagy sikerrel adott koncertet többek között a Katzen Art Centerben Washington DC-ben, a Chicago Cultural Center Preston Bradley Hall-ban Chicagoban, az Esplanade Concert Hall-ban Szingapúrban, valamint Malaysiában, Taiwanban, Bangkokban, Oroszországban és Dél-Afrikában is. Szepesi Bence az AGP Agency New York exkluzív művésze.