A megjelenteket Hortyi Lászlóné egyházközségi karitászvezető köszöntötte, aki a fellépő művész életpályájának állomásait, tanulmányainak főbb pontjait is ismertette. Miután a baracsi orgona szokásosan a karzaton, a padsosorok mögött helyezkedik el, így a modern technikát kellett segítségül hívni, hogy a közönség ne csak hallja, de lássa is a művészt a jéghideg templomban, így kivetítőn kísérhették végig, ahogy a részben Bach korálokból, részben karácsonyi hangulatú szerzeményekből összeállított repertoárját végig játssza a rendkívül képzett művész, aki egyébként némi történeti adalékkal is élt az elhangzó szerzemények között azok keletkezéséről, tartalmáról.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A baracsi hangversenyen a Pesti Ferencesek kántora Johann Sebastian Bach több szerzeményét is eljátszotta, sorjában a Nun komm der Heiden Heiland (BWV 659), a Wer nur den lieben Gott (BWV 647), a Wachet auf (BWV 645), a Vom Himmel hoch (BWV 700), a Pastorale (BWV 590) és az In dulci jubilo (BWV 729) című darabokat. Ezek mellett az ünnepvárás hangulatához illően Kovács Szilárd Ferenc: "Ébredj, ember, mély álmodból" című Orgelbüchlein ikerkorálját, Gergely Ferenc, a Belvárosi Ferences Templom orgonistájának Csendes éj feldolgozását, Koloss István: Gloria in Excelsis Deo – karácsonyi csokor orgonára című művét, amelyben 15 gyermekdal motívumai fedezhetőek fel, illetve J. Langlais: La Nativité című művét. A koncert zárásaként Louis Vierne: Carillon de Westminster című szerzeményét adta elő, amely egy fantázia a westminsteri harangjátékról , amely 1858 óta óránként szólal meg a Westminsteri palota Óratoronyából.