Ebben a tanévben is meghirdette a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtára a Szóforgató-betűvető elnevezésű kortárs irodalmi vetélkedőt, amellyel az általános iskolák 3-5. osztályos diákjainak szolgál versennyel. Mint azt a felhívásban írják, Ecsédi Orsolya írónő műveiből állították össze a kétfordulós verseny feladatlapjait. Az első feladatlap szeptember 4-től érhető el a könyvtár honlapján, amelyet szeptember 29-ig kell kitöltve visszaküldeni. A második forduló október 2-27. között zajlik. A feladatlapokat otthon is ki lehet nyomtatni, de a gyermekkönyvtárban személyesen is átvehető. A verseny egyéni, és a feladatlapok tartalmazzák a szövegrészleteket. Az eredményhirdetés november 9-én 14 órakor lesz a könyvtárban, a díjakat pedig az írónő fogja átadni.