A meghirdetett műsor szerint 21.30-tól 22 óráig Beregi Zsolti, azaz dr. Beregi Zsolt muzsikál majd egyedül a Gardenben. Ő az, aki folyamatosan képzi magát, lényegében általános iskolás kora óta tanul a zeneiskolában, és már középiskolásként olyan sikereket könyvelhetett el, mint hogy elnyerték a Season 7 zenekarral a Fejér Megyei Diáknapokon a Quimby zenekar díját az arany minősítés mellett. A helyi közönség több helyről is ismerheti, mint például a Sztornó zenekar, amellyel a Kaptárban is többször megfordultak, vagy a „kozmikus gyárvárosi éjszakák álmait hajszoló alter zenét szeszes italért áruló” Hotel Hédoné formáció, amely szintén nem ismeretlen a Kaptár közönségének.

A Bogi–Barni akusztik, vagyis Krár Bogi és Kiss Péter Barnabás a tervek szerint 22.20-kor veszi át a stafétát a színpadon. Ők is visszatérő előadók a Kaptárban, tavaly ők zárták a szabadtéri koncertek sorozatát, legutóbb pedig május végén az Akusztikum zenekar vendégeként léptek fel a műintézményben. Nekik is megvan a saját közönségük már.

Szombat estére egy igazi kuriózumot tartogatnak, ugyanis a lassan már állandósuló I AM zenekar mellett fellép a Marlboro Man zenekar is. Ők eképpen hirdetik a koncertet: „A zenekar célja az emberi ostobaság és hülyeség elleni végtelen küzdelem, ennek újabb állomása egy teljesen akusztikus koncert a Kaptár Teraszon.” Mindez az „ÁrokpartonFetrengtem Turné” keretében zajlik majd. Akinek esetleg semmit sem mond a név, legyen elég annyi, hogy a Quimby zenekar dobosának, Gerdesits „Faszi” Ferencnek a szerelemzenekaráról van szó, aki a vasárnapi koncert előtt még ezt is bevállalta. Igaz, itt nem a dobok mögött ül majd, hanem áll a fronton, és gitározik, énekel majd.

Vasárnap hiába keresne programot a Kaptárban, ugyanis a teljes legénység kitelepül az Újvárosi Fesztiválra a Szalki-szigetre majd.