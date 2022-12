Dunaújvárosban sétálgatva számos helyen pillanthatunk meg érdekes, értékes látnivalót: az épületek s a környezetük kis csodáit, a különleges építészeti megoldásokat, és persze a természet maga is bőséggel kínál kedves avagy megkapó, felemelő látványt. A város utcáin sétálva is találkozhatunk művészi alkotásokkal, bár talán sem az alkotót, sem a művet nem ismerjük pontosan. A Napbanéző (fiú) egy 160 cm magas alumíniumszobor, amelyet 1966-ban állítottak fel az akkori Ságvári Endre Általános Iskola (amely az ország valaha volt legnagyobb iskolája, 32 tanteremmel és 2 tornateremmel) előtt. Most a Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola működik itt. Az alkotást Péter Zsuzsa szobrász (1937–1990) készítette.

(Forrás: JAKD)