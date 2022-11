Lukács Anna, az estek szervezője elárulta, az alap­ötlet édesapjától, Lukács Jánostól és Kőhalmi-Himfy Balázstól származik. Ők kezdtek el ötletelni, hogy milyen jó lenne, ha a faluban is lennének jazzkoncertek, amihez már jó lenne egy borkóstoló is, no meg vacsora, hogy az igazi gourmandoknak is kedvezzenek. Sokaknak tetszett az ötlet, hamar megvoltak tízen, megalapíthatták a civil szervezetet.

Lukács Anna Fotók: Laczkó Izabella

A gondolatokat a tettek is követték, Anna összeállított egy listát azokról a zenekarokról, amelyek beleférnek egy kezdő civil szervezet költségvetésébe, és melyek jöhetnek szóba ötéves távlatban gondolkodva. Hogy honnan voltak kapcsolatai? Messzire nyúlik a történet. Kulcson járt iskolába, ahol fuvolázni és zongorázni tanult, és még az is szóba került, hogy zenei pályán folytatja. Egy darabig mégis a jogi pálya térítette el, de aztán a muzsika világa visszacsábította, ám most már másként. Budapesten az egyetemen beszippantotta a koncertek hangulata, átigazolt esztétika-művészet szakra, de a Zeneakadémián is hallgatott kurzusokat, foglalkozott a metafizika és a zene kapcsolatával. Budapesten elindított egy zeneesztétikai szalont, ami nagy sikert aratott a Covid-járvány előtt. Közelebbi kapcsolatba került a zenészekkel, kialakult egy kapcsolati tőkéje, amit jól tudott kamatoztatni a Jazz P’Art rendezvények szervezésénél.

Az ötlet valószínűleg tetszett Jobb Gyula polgármesternek is, az egyesület rendelkezésére bocsátotta a festői szépségű hajóállomást a rendezvények helyszíneként. Ez óriási segítség volt számukra, hiszen így már minden szükséges feltétel adott volt, már csak az anyagi fedezetet kellett előteremteniük hozzá. Ebben viszont a Magyar Falu Program pályázata, az NKA támogatása segített egy másik négymilliós pályázat mellett. Komoly segítséget kaptak Fekete Györgytől, aki ugyan nem tagja a szervezetnek, de segített a pályázatok megírásában. Elsőként egy művészeti tábort valósítottak meg, kifejezetten a kulcsi gyermekek számára. A jazzkoncertek sorát a Nagy Emma Quintet nyitotta, majd érkezett a Duna-partra a Nagy-Babos Rebeka Quartet, a Balázs József Trió és a Szőke Nikoletta Quartet. Ennyit fedeztett a pályázati forrás. Maguk is meglepődtek, mekkora érdeklődés övezte a kezdeti lépéseket, a Balázs József Trió koncertjére száznegyvenen gyűltek össze, hogy jól érezzék magukat. Ebben sokat segített, hogy nem csak zenét kínáltak, hanem borkóstoló is várta őket, a különféle pálinkák és sajtok mellett. Mivel híre ment a helynek, a Haraszti Ádám Projekt már maga jelentkezett, hogy szívesen lépne fel náluk. Hasonlóképpen érkezik most a Balázs Elemér Group (Balázs Elemér: dob, Szakonyi Milán: ének, Balázs József: zongora, Komjáti Áron: gitár, Lakatos Pecek Krisztián: bőgő, Czibere József: ütőhangszerek, Horváth Cintia: ének) is – akik egyébként a Rolling Stones állandó szaxofonosával, Tim Ries-szel turnéztak –, ők is úgy látják, a kulcsi sorozat megfelelő befogadó közeg számukra a turnéjukban.

Lukács Anna elmondta, a szerdai szezonzáró után jövőre mindenképpen teveznek folytatást, már kinézték a pályázatokat, amiken szeretnének elindulni, és szeretne szponzori kapcsolatot is kialakítani a környékbeli vállalatokkal, vállalkozásokkal. Úgy látja, bőven van a helyben potenciál, szeretnék tovább építeni. Felvették már a kapcsolatot a zenekarokkal is, a céljuk az, hogy áprilistól októberig minden hónapban legyen egy szombati napon koncert, és szeretnék jövőre is megtartani az ötnapos művészeti tábort. Stílusban is elképzelhető egyfajta nyitás, de mindenképpen magas színvonalkulturális élményt szeretnének nyújtani.