Mezőfalva - Május 30-án, hétfőn délután rendezték Mezőfalván a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében az alapfokú művészeti oktatásban tanulók hagyományos év végi gáláját. A diákok, a pedagógusok, szülők, hozzátartozók, barátok előtt mutatták meg, milyen színvonalas ez a fajta oktatás a mezőfalvi intézményben, és mennyi mindent tanultak az elmúlt egy évben. Néptáncosok, népi énekesek, hangszeres szólisták bizonyították, hogy nem volt hiábavaló a rájuk fordított energia. A végén pedig a vastaps ezúttal sem maradt el. A fellépések után Balogh Tímea ének-zene szakos pedagógus, a művészeti oktatás vezetője elmondta:

A felső tagozatosok is örömmel éltetik a hagyományokat

– Összesen hetvenhárom tanulónk van a szobrászat, a néptánc és a zeneművészeti tanszakon. Őrizzük és tovább éltetjük a hagyományainkat, amit legjobban a gyerekeinken keresztül tudunk elérni, közvetíteni a következő generációnak. Mindig szoktam hangoztatni: „Gyökeret és szárnyakat kell adni a gyerekeinknek!” Óriási öröm számomra, számunkra, hogy állandóan vannak visszatérők, hiszen úgy is engedjük el őket, hogy vissza fogtok ti majd jönni! Ez nagyon sokszor valóra is válik, ahogy a mostani alkalom is bizonyította. Egy pedagógus szívének ez a legnagyobb boldogság, mikor olyanok is visszatérnek, akik már rég elhagyták ezt az intézményt. Vannak köztük, akik tanulni járnak vissza, vannak, akik csak látogatni, és nem egy tanulónk segít a fellépéseken is. Ezzel is követendő példát és bátorságot adva a jelenlegi korosztályoknak. Nem csoda, ha az ember szeme ilyenkor könnybe lábad a meghatottságtól.

Mezőfalván már nagyon sok éve szép hagyomány az év végén gálaműsorral búcsúzni az alapfokú művészeti oktatás aktuális időszakától. A gyerekek műsora igazi nagy köszönet szülőknek, pedagógusoknak, amit talán nem is kell különösen magyarázni, hogy ez milyen nagy érték is!

Furulyamuzsikát is hallhattak a gálán részt vevők

Végezetül álljon itt azoknak a pedagógusoknak a névsora, akik nélkül ma nem lenne alapfokú művészeti oktatás Mezőfalván: Balogh Tímea – népi ének, Czuppon Péter – néptánc, Tótin Katalin – zongora, Tótin István - fafúvós, Márokné Szatmári Ilona – szobrászat, Kolozsi Krisztina – grafika és festészet. A szobrászat tanszak év végi kiállítása a gála előtt, valamint azt követően is megtekinthető volt a Petőfi Sándor Általános Iskola aulájában.