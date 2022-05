Ami a legfontosabb, hogy a két legendás zenekar május 11-én lép föl az A38-as hajón, a program 19 órakor kezdődik.

A Török Ádám vezette Mini kezdi a műsort. Alapjában rossz csillag alatt van ez a produkció, hiszen a vírus mellett Török Ádám tavaly stroke-­ot kapott, de szerencsére túl van a dolgok nehezén, hiszen szerdán ismét színpadon lesz, sőt, már korábban is fellépett. Az egyik koncertje után a Blikknek az alábbiakat nyilatkozta:

– Már az is, ahogy egyáltalán eljutottam a színpadig, felkavaró élmény: rocker ritkán áll a közönsége elé járókeret segítségével. Nekem most ezt hozta a sors. Harcolnom kell, mert az agyérgörcs sok mindent lerombolt, megsértett bennem. De van motiváció bőven. A családom, a szeretteim mellettem, mögöttem állnak. A közönség szeretete is életben tart, a zene iránti rajongás pedig még ilyen állapotban is visszahúz, szinte vissza­rángat a színpadra. S persze meg is kell élnem valamiből…

A Mini Török Ádám, Németh Károly, Pfeiler Ferenc, Fehér Ádám, Lukács Peta, Németh Lojzi felállásban bűvöli majd a nézőket.

Kevesen gondolnák, hogy Németh Alajos, vagyis Lojzi, aki most a Bikini zenekar vezetője, pályafutása legszebb éveit töltötte a Miniben.

Erről korábban lapunknak is nyilatkozott. – A Miniben csak a zenére kellett koncentrálni, Török Ádám mindent elintézett. Amikor csak a zenével kell foglalkozni, akkor sokat lehet fejlődni szakmailag.

Az bizonyos, hogy szerdán az érdeklődők a Mini Szupersession előadásában meghallgathatják majd a legnagyobb Mini-klasszikusokat, a Gőzhajót, a Vissza a városbant, a Kell a barátságot, a Hideg meleg szendvicset vagy éppen a Kereszteslovagot.

A Colosseumot a zenei ínyenceknek nem kell bemutatni, a progresszív rock világszintű művelője.

Énekesük, Chris ­Farlowe többször fellépett a paksi Gasztroblues Fesztiválon, de maga a Colosseum is adott egyszer egy felejthetetlen koncertet.

Török Ádám stroke-­ból épült fel, de járókerettel is fellépett. A színpad és a zene mindig visszahúzza

Talán csak a fiatalabbak számára néhány mondat a Colloseumról:

Az angol jazzrock, vagy divatosabb szóval élve fúziós rock képviselői, akik iskolát teremtettek, méltatlanul szorították háttérbe és ítélték feledésre azok, akik a zenei divatot diktálják. Pedig a zenéjük messzemenően arra predesztinálta őket, hogy az idők végezetéig a kifinomult hallgatóság kedvencei legyenek. És azok is, kedvencek, sokszorosan meghallgatott lemezeik minden alkalommal valódi élvezetet nyújtanak, a jazz, a rock és blues kedvelőinek még akkor is, ha ezek egyre kevesebben vannak.

A banda előtörténete a hatvanas évek elejére nyúlik vissza. A Colosseum, amely az angol zenekarok közül elsőként tett kísérletet a jazz, a rock és a blues szintézisére. Ezt kezdettől fogva igen magas szinten sikerült megvalósítaniuk. A tagok a zenei tapasztalatukat korábbi együtteseikből hozták magukkal, ahol mindhárom játékstílust módjuk volt kitanulni. A zenekar fennállása mindössze három évig tartott, de jelentősége, a rockműfaj egészére gyakorolt hatása messze túlnő ezen az időszakon. Lemezei mérföldkövek a rock zenetörténetében, muzsikája egyedi stilisztikai jegyekkel ruházza fel az együttest – olvashatjuk a literatura.hu-n.

Sajnos már nem az eredeti felállásukban érkeznek Magyarországra, mivel Jon Hise­man dobos és Dick Heckstall-­Smith szaxofonos már elhunyt. A Colosseum azonban nélkülük is remek, világszínvonalat képvisel, és talán nem túlzás azt mondani, hogy az év egyik legszínvonalasabb koncertje lesz a Mini és Colosseum fellépése szerdán az A38-as hajón.