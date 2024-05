A XXII. Révbérpuszta Pünkösdi Vigadalom az alábbi eseményekkel várja a vendégeket három napon keresztül.

Május 18-án szombaton

– 10:00 Nyitás

– 11:00 Solti Nyugdíjas Egyesület Kórusa

– 12:00 Solti Mazsorett Egyesület

– 14:00 Csikós bemutató

– 15:00 VELED az ifjúságért – Kulturális és Hagyományőrző Egyesület programja

– 16:00 Németh Hajnal Auróra mesés divatbemutatóját láthatják

– 19:00 Parno Graszt koncertje. Ők egy cigány népzenei együttes Paszabból, akik autentikus cigányzenét játszanak. Az egyik legismertebb dalukat a Bagossy Brothers Companyval játszák - Fújj meg szél címmel.

– 21:00 Szabadtéri disco

Május 19 vasárnap

– 10:00 Csikósverseny

– 12:00 Solti Fúvós Zenekar

– 13:00 Csikós bemutató – és a Guinness-rekorder Tóth Lajos Puszta 10-es bemutatója

– 14:30 Baracs Néptánc Együttes

– 15:00 Debreczeni-Kis Helga citeraművész

– 16:00 Trükklovas csapat

– 17:00 Németh Hajnal Auróra beszélgetés a magyar népművészet szimbólumairól és az Auróra FolkGlamour munkásságáról

–19:00 a Bikini együttes élő koncertje

A kovácsműhelyben

Fotó: Balogh Tamás

Május 20 hétfő

– 10:00 Fogathajtó verseny

– 11:00 Lovasíjász bemutató – Kiss Péter

– 12:00 Joulence duó

– 13:00 Solti Bikák bemutatója

– 14:00 Teleki Néptáncműhely Egyesület

– 14:00 Németh Hajnal Auróra kézműves workshop gyerekeknek (helyszín: kézműves udvar, a helyek korlátozottak)

– 15:00 Pengetős Trió

– 16:00 Fogathajtás eredményhirdetés

Gasztronómia

Az ünnepi nagyrendezvény alatt a kézműves udvaron is dolgoznak a kemencében, de a régi nagyot, a szuvenír bolt mellettit is felfűtik. A kocsma teraszán pecsenyét kínálnak, a csárdában pedig a séf kifejezetten meleg étellel várja a vendégeket.

Készül a kenyérlángos

Fotó: Balogh Tamás

Egyéb helyszínek

A megújult a paraszt udvarban különböző baromfiféléket a mangalicákat is láthatják az érdeklődők, és akkorra már a szürke marha is megérkezik a karámjába. Már most is újra vannak lovak, amiknek a létszáma folyamatosan bővülni fog. Reméljük, minden vendég megtalálja a számára kedves, magyar őshonos állatfajtáit.

A lovas kocsikázás

Különböző lovakra ülhetnek fel az ezt a passziót kedvelők. Mehetnek rázós vagy kedves, esetleglegelőre vezető csendes utakon is.