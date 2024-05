Mint arról lapunk hasábjain már többször beszámoltunk, a dunaújvárosi József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárában működő, Törökné Antal Mária, -vagy ahogy a gyerekek hívják Marcsi néni- gyermekkönyvtáros által vezetett Cimbora Klub szinte elsőként csatlakozott az Érdi Szabó Márta nevével fémjelzett Cimbora Mozgalomhoz még 2003. áprilisában. A klub létjogosultságát és majd’ negyedszázados töretlen sikerét mi sem tükrözi jobban, mint hogy tavaly felkerültek a kulturális örökségek listájára, mivel programjaival irodalombarát olvasóvá nevelést valósít meg. Manapság, amikor a digitális technológiák az életünk szinte minden területét meghatározzák és a gyerekek sokszor az alapvető olvasási készségek elsajátításával is nehezen boldogulnak ez a nemes küldetés rendkívüli fontossággal bír. Hiszen az írni-olvasni tudás hozzájárul ahhoz, hogy információt és ismereteket tudjunk átadni és megőrizni.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Szombaton a jeles nap alkalmából nagy buli volt a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárában. Ezúttal költészet napi foglalkozásra, ünnepi ösvényfestésre és Ki-mit-tud gálára várták a jelenlegi, az egykori és leendő cimborásokat, ahol vers, mese, ének, modern tánc, és zene kategóriákban is megmutathatták remek produkcióikat a fiatalok. Minden bátor fellépő ajándékot, és a kivételesen kedves ítész testület döntése alapján arany-ezüst- és bronzérmeket kaptak. Ezt követően természetesen, mint minden rendes szülinapon, itt is volt étel-ital, sütemény, torta és jó kedv is

A cimboraság egy életre szól. Bár az évek során cserélődnek ugyan a klub tagjai, de az közös bennük, hogy aktívan közreműködtek a klub programjaiban, az elsők közül sokan mind a mai napig visszajárnak Marcsi nénihez. A 21. születésnapi ünnepségen is több régi cimbora közreműködött. Így a Ki-mit-tud? zsűrijének tagjai Szmodics Emese és Vári Hédi voltak. Az ünnep fényét pedig Lantos Zalán gitár- és Szmodics Emese harmonika játékával emelte.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Egyetlen sikeres esemény sem létezhetne lelkes támogatók és segítők nélkül. A szombati cimbora születésnaphoz is hozzájárultak, a cimborák szülei, nagyszülei, a Jakó cukrászda és a Római körúti Carissa virágüzlet.