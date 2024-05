Amikor kilenc hónappal ezelőtt nagyon sokan átéltük az atlétika világbajnokság csodáját, az önkéntes csapat tagjaiként arról beszélgettük, hogy milyen jó lenne újabb és újabb versenyeken találkozni, dolgozni, és nagyokat beszélgetni.

A 2024. május 22-26. között fővárosunkban megrendezett 40. Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság remek alkalom volt, hogy a csoda után egy varázslatot élhessünk át. A mai ötvenes generációhoz tartozva az 1936-ban művészi tornaként induló, majd az rsg (ritmikus sportgimnasztika) nevet 1973-1998 viselő sportágról mindig Vitár Róbert közvetítései jutnak eszembe, aki a Magyar Televízóban az aktuális versenyekről tudósított. Kovács Györgyi, Sinkó Andrea és Fráter Viktória sportág korábbi hazai bajnokai, Pigniczki Fanni pedig a jelen kiválósága.

Hazánk korábban háromszor – 1963-ban, 1996-ban és 2003-ban – rendezett világbajnokságot

és kétszer – 1999-ben és 2017-ben – pedig Európa-bajnokságot. A 2024-es Európa-bajnokságon negyvenkét ország 302 tornásza vett részt.

Az önkéntesek toborzása és képzése – hasonlóan az atlétikai világbajnoksághoz – jóval a versenyek elindulása előtt kezdődött. Minden önkéntes olyan területet válaszhatott magának, amelyik a legszimpatikusabb volt számára. Mivel a 2023 nyarán öt napot „dolgoztam” a reptéri csapatban, most is Ferihegyre kértem magamat. Az eredetileg tervezett négy ferihegyi műszakból csak egy lett, de az is sok-sok élményt adott. A Magyarországra repülőgéppel érkező csapatok fogadása majd a városba való útnak indítása érdekes szervező munkát adott. Legnagyobb meglepetésemre több észak- nyugateurópai csapat edzői és vezetői is orosz nyelven kommunikáltak egymással. Kevés orosz tudásomnak nagy hasznát tudtam venni a luxemburgi, az izraeli és a finn csapatok fogadásakor. A repülőtér mellett három műszakomat a transzport csapat tagjakként a Papp László Arénában dolgoztam végig.

Csapatunk az érkező sportolók, nézők és vendégek irányításában segédkezett.

Sok régi ismerőssel futottam össze és beszélgettem a Európa-bajnokság napjai alatt.

Az önkéntes munka mellett két versenynapra is bejutottam nézőként, ami maga volt a varázslat. A 13 x 13 méteres szőnyegen káprázatos produkciókkal ajándékozták a ritmikus gimnasztikás hölgyek a lelkes közönséget. A balett, a torna és a tánc elemeit együtt alkalmazó tornászlányok gyakorlatai hihetetlen érzelmeket váltottak ki a nézőkből. A ritmikus gimnasztika az egyik legszebb és legnőiesebb sport a világon, melyben egyszerre van jelen a hajlékonyság, a gyorsaság, az ügyesség, az erő és az állóképesség. Pigniczki Fanni ezüstérmet jelentő labdagyakorlatát a nézőtérről izgulhattam végig, és sohasem felejtem el forró hangulatot, amivel sporttörténelmet író tornásznő ajándékozott meg bennünket.

Az Európa-bajnokságot lezáró fergeteges gálaműsor után az önkéntes csapat közös fotózáson vett részt az aréna küzdőterén, melynek során

személyesen is találkozhattunk a magyar csapat tagjaival.

Jövőre Magyarország cselgáncs-világbajnokságot rendez. A hír hallatán az önkéntes csapat tagjai azonnal megjegyezték, hogy ott is számíthatnak a munkájukra.