Idén is megrendezik a Parázs Varázs városi pikniket május 25-én, a Szalki-szigeten. A program a következő: 14 órakor megnyitó, tűzgyújtás, 15–16-ig Mesélő Bőrönd, 19–20-ig Charlie és Charlie Band élő koncertje, 21– 22.30-ig Krúbi élő koncert, 23–00.30-ig Dévényi Tibi bácsi.

Családi programok május 26-án 12–18-ig: Duna Dog Center „Érzékenyítő nap”, arcfestés, csillámtetoválás, glitter, színes tincsek, selfie-automata, vidámparki játékok. Május 25-én 15 órás kezdéssel a Dunagyöngye Halászcsárda előtti parkolóban rendezik meg a Nemzetközi Erős Emberek Versenyét.

A Parázs Varázson és a gyermeknapon is ingyenesen igénybe vehető kisvonat jár majd 10 és 20 óra között a Bagolyvár a Római és a Technikum városrész és a Szalki-sziget között. A szigeten rollerpont is lesz. Az autóbuszok a korábbi 24-es vonalán, a római városrész érintésével közlekednek a sziget és a Béke tér között: 13 óra és 17 óra között 30 percenként, 17 óra és 19 óra között 15 percenként, 20 órától 23 óráig folyamatosan a tömeg elszállításáig.