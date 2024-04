Thomas Gangl az osztrák OMV leányvállalatától, a Borealistól érkezik, ahol annak vezérigazgatója és az integrált olaj- és gázipari vállalat, az OMV igazgatósági tagja volt. Július 1-től az acéliparban folytatja, ahol a Liberty Steel Group 17 ezer embert foglalkoztató európai üzletágát irányítja majd vezérigazgatóként.

Thomas Gangl kinevezése a Liberty európai adósság-átstrukturálásának folyamatához kapcsolódik és része annak az átfogó tervnek, amely egy új, Bécsben bejegyzett európai holdingtársaság létrehozására irányul. Bécs egyben a Liberty európai központja is lesz, közel a Liberty főbb közép- és kelet – európai gyáraihoz, amelyek a romániai Galatiban, a csehországi Ostravában, a lengyelországi Czestochowában és Dunaújvárosban működnek, valamint innen irányíták majd az olaszországi, belgiumi, luxemburgi és észak-macedóniai downstream üzletágakat is. Thomas Gangl a vállalkozások stabilizálására, a termelés optimalizálására és a zöldacél átalakítására fog összpontosítani. A Liberty Steel Group globális központja ugyanakkor továbbra is Dubaiban marad.

Sanjeev Gupta, a Liberty Steel Group ügyvezető elnöke azt nyilatkozta: „Olyan csúcskategóriás vezető érkezik a Liberty Steel Group európai üzletágának vezérigazgatói pozíciójába, aki közvetlenül menedzselni, irányítani fogja a cégcsoport európai átalakítását a zöldacél és a karbonsemlegesség 2030-ig történő elérése érdekében. Thomas Gangl komplex üzleti környezetek és jelentős beruházási projektek kezelésében szerzett tapasztalata létfontosságú lesz, amivel hozzájárul ahhoz, hogy stabilizáljuk vállalkozásainkat.”