A támogatások odaítéléséről a közelmúltban hozott döntést a Fejér Vármegyei Önkormányzat. Szerdán délelőtt pedig dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke személyesen is ellátogatott a települések polgármestereihez, hogy aláírják a támogatásokról szóló szerződéseket.

Iváncsa ezúttal 250 millió forintot kapott. Molnár Tibor polgármester köszönettel szólt a támogatásért, és mint mondta, büszke arra, hogy olyan fejlesztéseket valósíthattak már meg eddig is, amelyek a lakók érdekeit, igényeit szolgálják. Például utak, járdák és intézmények is megújulhattak eddig, most pedig többek közt járdafelújítást és csapadékvíz-elvezetést valósíthatnak meg a Vörösmarty utcai buszforduló és a Zrínyi utca közötti, valamint a Vörösmarty utca és Munkácsy utca közötti szakaszon. Új burkolatot kaphat a Fő úton lévő orvosi rendelő és bölcsőde előtti terület, ahogy az Arany János utcai óvoda is. Továbbá katolikus és református egyházi intézmények fejlesztési elemeit is tartalmazza a támogatás.

Fotó: Túróczi Fanni

Mint azt Molnár Krisztián elmondta, példaértékű az a településfejlesztési munka és együttműködés, amelyet a polgármester és csapata végez a lakosság érdekében. A parlamenti elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az eseményen dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, de az elnök kiemelte, köszönet illeti őt is a segítő hozzáállásáért, közbenjáró munkájáért.

Adony 200 millió forint támogatásban részesül, amelyet szintén olyan fejlesztési célokra fordítanak, amelyek a helyi lakosok igényein alapulnak. Vízelvezetés kialakítása a Bocskai utca és a Petőfi utca közötti területen, a Táncsics Mihály és a Mátyás király utcában szolgálati lakások felújítása, a Szociális központ bővítése is szerepel a programcsomagban, ezen kívül rendelkezésre állhat a szükséges forrás ahhoz, hogy felújítsák a 300 éves Sarlós Boldogasszony templomot. Ronyecz Péter polgármester megköszönte a támogatást, kiváltképpen azt, hogy lehetőség nyílik a templom rekonstrukciójára, amely mindig is egy meghatározó közösségi színtérnek számít egy település életében. Hozzátette, amennyiben ismét bizalmat kapnak a közelgő választáson, Adony nagy lehetőségek előtt fog állni.

Molnár Krisztián ugyancsak méltatta az adonyi polgármester és csapatának munkáját. Mint mondta, ez is bizonyítékként szolgál arra, hogy egy független polgármesterrel is lehet konstruktívan, eredményesen együtt dolgozni, és a jövőben is Ronyecz Péterrel szeretnék folytatni a településfejlesztési munkát.