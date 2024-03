Óriási csatára volt kilátás a mérkőzésen, ugyanis mindkét csapat számára nagy volt a tét. A dunaújvárosiak győzelmükkel szerettek volna távolodni a veszélyzónától, a meccs előtt egy pontra voltak ettől, ezzel szemben az utolsó Kozármisleny számára égetően szükséges minden pont, ha el akarják kerülni a kiesést. A Kohásznál az előző mérkőzés hiányzói közül újra játékra jelentkezett Nick Viktória és Sallai Nikolett, így rájuk ismét számíthatott a szakvezetés.

A december végi, idegenbeli találkozón hat góllal nyert a DKKA, reméltük, most is magabiztos sikert aratnak a lányok.

DKKA - Kozármisleny 32-19 (14-12) DKKA: Oguntoye - Agócs 3, Trawczynska 1 (1), Nick 3, Borgyos 5, Szalai 5, Török 1. Csere: Wéninger (kapus), Bouti 2, Paróczy 3, Moreno 2, Horváth A. 4, Gajdos 1, Sallai 1, Lakatos, Csáki 1 (1). Kozármisleny: Pusztai - Grénus 1, Brettner 3, Hadnagy 2, Lengyel, Bánfai 2, Szatmári 1. Csere: Szabó 1 (kapus), Imrei R., Kecskés 1, Grosics 4 (3), Köpösdi 1, Imrei N., Halász, Tobak 1, Zsemberi 2. Vezetőedző: Gyulay László. Hétméteresek: 2/2, illetve 3/3. Kiállítások: 8, illetve 6 perc.

Győzzél és én elfelejtem minden bánatom

– adta ki a jelszót a Red Alert a meccsre készített drapérián. Ennek megfelelően is kezdődött a meccs, illetve ahogyan mi is reméltük, hiszen a 9. percben már 4-1-re vezettek a hazaiak, igaz, nem finomkodtak egymással a lányok, ezen idő alatt mindkét oldalon már két-két kiállítást jegyezhettünk fel. Aztán elég volt pár hiba, s máris ott loholt az ellenfél a DKKA nyakán, 6-5-re jött fel a Misleny a 11. percre. Ugyan Bouti megint kettőre növelte az előnyt, de két Pusztai védés után egyenlítettek a vendégek, 7-7. Sőt, miután Bouti ziccerét védte Pusztai, már a vezetésért támadhatott a rivális, szerencsére Oguntoye is a helyén volt. Moreno szemfüles labdaszerzése után a lerohanás végén ő szerzett gólt, de a vendégeket nem sikerült lerázni, a 19. percben 9-9 volt az állás.

Ekkor a portugál légiós és Horváth Anna közé tett megint kettőt, azonban ebből sem tudott tovább építkezni a Kohász, mert ismét jöttek a hibák, kihagyott lehetőségek. 13-12 után az utolsó öt percre teljesen lefagyott támadásban a Kozármisleny, igaz, a hazaiak pontossága sem javult akkorát, de Borgyos azért eredményes tudott lenni.

Débora Moreno nem csak védekezésben melózott óriást, gólokat is szerzett

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A szünet után egy eladott labdából rohanhatott az ellenfél, de Brettner kapufára pattintott, a kontrából viszont Horváth Anna gólt lőtt - plusz egy helyett három lett az előny, nagyon nem volt mindegy. Bánfai csak a 35. percben lőtte az első vendég találatatot ebben a játékrészben, amire Szalai duplával felelt, 17-13. Aztán gólra gól következett, így a 40. percben is négy volt a dunaújvárosi előny, majd ezt Szalai már ezt ötre módosította, Nick pedig hatra. Egyre jobban működött a hazai védelem, Wéninger is hozta a maga részét a kapuban, így a Kozármisleny hat perc után talált csak utat a hálóba. Így belefért az is, hogy a DKKA-nak is maradtak ki lehetőségei.

Az utolsó tíz percre fordulva már nyolcra nőtt a dunaújvárosi csapat előnye, Wéninger szép védése után Borgyos fejezte be eredményesen a lerohanást, 26-17-nél a vendégek időkéréssel próbálták megfogni a Kohászt. Nem tudták, mert egy eladott labda után Paróczy szerzett ismét könnyű gólt, közé téve a tizet. A remeklő Wéningernek emberelőnyből sem sikerült gólt lőni, persze mindent ő sem foghatott meg, Tobak tört meg egy újabb hosszú gólcsendet a vendégek részéről.

Persze, ez csak szépségtapasz volt a részükről, a hazaiak az utolsó percekben is nagy elánnal játszottak, minden jó megmozdulást, védekezést, kapus bravúrt a kispad a pályán lévőkkel együtt ünnepelt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A hajrában Virág Rolandék a hét a hat elleni játékot is elővették, ezt is tudta gyakorolni a csapat, emellett pedig mindenki lehetőséget kapott. A vendégek teljesen szétestek, a Kohász pedig az utolsó pillanatig hajtva, magabiztos sikert aratott. A második félidőben mindössze kilenc gólt kapott a csapat, ez pedig bárki ellen is, bravúros teljesítmény.

A többi csapat nem játszott a hétvégén, sikerével a DKKA feljött a tizedik helyre, ugyanúgy tizenkét pontja van, mint az előtte álló Vasasnak és Alba Fehérvárnak.

A bajnokság állása