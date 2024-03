Nagyon hullámzó teljesítménnyel, négy hetest is kihagyva kapott ki két góllal az előző fordulóban a Kohász a rivális Vasastól. Ezért, illetve a többi eredmény alakulása miatt már csak egy pontra került a kieső, 13. helytől a dunaújvárosi csapat.

A 23. fordulóból előrehozott találkozón az ellenfél az eddig egy győzelmet és döntetlent elkönyvelő, utolsó helyen álló Kozármisleny lesz. December végén idegenben hat góllal nyert a DKKA, most is csak ez lebeg a csapat előtt. Az előző vereség nyilván nagyon letaglózta a játékosokat és a szakmai stábot is, dr. Paic Róbert szerint két egyenlő képességű csapat meccséből az jött ki jobban, aki kevesebbet hibázott.

Dr. Paic Róbert

Fotó: Laczkó Izabella

– Nem is kellett minket erre késztetni, mert magunktól is elég idegesek voltunk. Négy kihagyott hetes és még ki tudja mennyi ziccer – ez egyszerűen megbosszulja magát. Az a csapaterő és összetartás, ami a Fehérvár elleni meccsen megvolt, legutóbb nem. Sajnos abból sem sikerült erőt meríteni, hogy többször fordítani tudtunk. Indokolatlanul is feszültek voltunk, lehet az is közrejátszott benne, hogy tele voltunk hiányzókkal, sérültekkel.

Azonban ez nem kifogás, mert azzal megyünk harcba, aki rendelkezésre áll.

- Összességében borzasztó alacsony színvonalon kézilabdáztunk, amióta Virág Rolanddal próbáljuk egyengetni a csapat útját, ez volt a leggyengébb mérkőzésünk – fogalmazott.

Dr. Paic Róbert kiemelte, magukba kellett nézni, mert így nem lehet meccseket nyerni. Az előző találkozót elfelejtették, mert abból hasznosat húzni nem lehetett.

– A Kozármisleny ellen minden téren többet és jobbat kell nyújtani, fizikálisan és mentálisan is. Nem egy fontos meccsünket veszítettük el egy-két góllal, most meg kell találni azt a hajszálat és kihúzni a gépezetből. Bármi áron.

Ez egy olyan meccs lesz, amit ha törik, ha szakad, ha öten leszünk a pályán, akkor is meg kell nyerni! Ez most már nem négy-, hanem hatpontos, kulcsfontosságú bajnokinak számít, amire össze kell szedni magunkat

- Minden napot igyekeztünk kihasználni a felkészülésre – mondta a szakvezető.

A bajnokság állása