A legjobb villanyszerelő

Első állomásunk a Dunaferr iskolában volt: az intézmény két tanulója ténylegesen is szakmája legjobbja lett. Egyikük a tizenegyedik évfolyamos Nagy Árlen, akit már gyerekkorában is érdekelték a világítótestek, a lámpák. Körülbelül a hatodik osztálytól kezdődően határozott elképzelése volt a továbbtanulást illetően, amiben a családja is támogatta. Két nyáron át ment dolgozni egy ismerős villanyszerelővel, hogy elsajátíthassa a szakma alapjait, így kezdte meg a tanulmányait a Dunaferrben. Aztán a tehetségére hamar felfigyelt oktatója, Viszokai László, aki már egy évvel ezelőtt jelezte az igazgatónak, bizony jó esély van arra, hogy a fiatalemberrel elhozzák az országos megmérettetés első helyét. Az írásbelin 91,5 pontot ért el, ezzel pedig a mezőnyben kilencedikként jutott tovább az előválogatóba. Itt azért Molnár Péter, a Dunaferr iskola szakmai igazgatóhelyettes hozzátette, már ez is kimagasló eredmény, ugyanis körülbelül háromszázötven diák vágott neki a próbatételnek. Árlen elmondta, természetesen ez az eredmény kellő önbizalmat és lelkesedést adott a folytatáshoz. Az iskola vezetése, a szaktanáraik a lehetőségekhez mérten segítették őket a felkészülésben, például biztosították a szükséges informatikai eszközöket, amivel elkészíthették az előírt portfóliót (ebben azt kellett bemutatniuk, hogy mivel foglalkoztak eddigi tanulmányaik során). A következő fordulók során is az élen teljesített Árlen, így nem volt kérdés, hogy helye van az ötfős döntőben. A finálé a Szakma Sztár Fesztivál volt, amelyet április 24-26. között rendeztek meg a Hungexpo területén. Árlen elmesélte, hogy izgult az elején, mert nagyon szeretett volna bizonyítani. Emiatt némi időhátrányba is került, de az első nap végére behozta a lemaradást. A döntő gyakorlatsorát a második napon folytathatták a versenyzők. Bár itt Árlen másodikként szólt a szakmai zsűrinek, mégis, ő volt az első, aki teljesen készre jelentette a feladatot. Rendkívül büszke tanítványára Viszokai László. Mint mondta, Árlen a verseny során végig fegyelmezett volt, amit megbeszéltek, azt precízen végig is csinálta, megérdemelte a győzelmet.

A legjobb épület- és szerkezetlakatos

Jakab Zoltán Kristóf a tanárai és a szülei biztatására nevezett a versenyre. Öt osztálytársával együtt vágott neki az első fordulónak. Ismét egy sokat mondó tény az, hogy az épület- és szerkezetlakatosok körülbelül háromszáz fős mezőnyében négy dunaferres diák is továbbjutott. A következő próbatétel során elméletből és gyakorlatból egyaránt bizonyítani kellett. Ezt a fordulót Budapesten, a Siemens gyárában bonyolították le. Innen igencsak leszűkült a versenyzői létszám, mindössze három tanuló kapott jogot arra, hogy részt vehessen a döntőben. Rendkívül összetett volt a finálé gyakorlatsora, amelyben szerepelt például lemezalakítás, hegesztés, hajlítás, éppen ezért a szerkezetlakatosok nem is a Szakma Sztár Fesztivál helyszínén döntőztek, hanem a már említett Siemens gyárban. A kapott rajz alapján egy tartóállványt kellett elkészíteniük, közben persze olyan szakmai részletekre is figyelve, mint az anyag hőterhelése. Kristóf elmondta, a családjában többen is vannak szerkezetlakatosok, tulajdonképpen ezért választotta ő is ezt a szakmát. Érdekességként: a tavalyi versenyen ugyancsak egy dunaferres diák lett a győztes a szerkezetlakatosok között. Na és tudják ki volt az? Hát Kristóf unokatestvére! Maximálisan elégedett Kristóf teljesítményével az oktatója, Kálmán József. Mint mondta, már tizenhárom éve dolgozik az iskolában, sokszor voltak döntősei, ám az, hogy most eljutottak tanulójával a dobogó legtetejére, nagy élményt jelentett számára is. Kiemelte, hogy Kristóf a szorgalma, az odafigyelése, a szakmai alázata miatt megérdemelten nyerte meg a viadalt.

Van mire büszkének lenni!

Meglehetősen szerényen nyilatkoztak a sikerről az ifjú szakma sztárok, pedig aztán van mire büszkének lenni! Mint azt Tóth Ferenc, a Dunaferr iskola gyakorlati oktatásvezetője elmondta, az SZKTV szabályai sokat változtak a verseny története során, például a válogatók létszámát a felére csökkentették, a döntősök körét legfeljebb öt diák alkotja már az elmúlt években. Éppen ezért, már az is rendkívüli eredménynek számít, ha valaki eljut a fináléba. Megjegyezte azt is, hogy tulajdonképpen egy hároméves munka kiteljesedése látható az eredményben, egy ilyen sikerhez sok ember hozzátesz egy kis szeletet: kell a tanuló, akiben megvan a szakmai tudás és az akarat; kell egy kolléga, aki már látja a sikeres ágazati vizsgáját tevő kilencedikes tanulót, és kell az a szakoktató, aki meglátja a diákban rejlő tehetséget.

Baráth Artúr, a Dunaferr iskola igazgatója hangsúlyozta, nagyon büszkék a tanulóikra, akik elérték a legrangosabb szakmai verseny csúcsát. Hozzátette, természetesen sok munkát tettek bele a diákok, de egy ilyen nagy győzelmet nem is adnak ingyen. Minden évben vannak döntősei, dobogósai a Dunaferr iskolának ezen a megmérettetésen, ami arról ad visszaigazolást, hogy országos szinten is kiváló szakképzés zajlik a nagy múltú intézményben.

A burkolók legjobbjai közt

A Hild József Technikum diákja, Szabó Erik Archibald is lelkiismeretesen készült a Szakma Sztár Fesztiválra. Mint azt egy korábbi interjúban elmondta, az elején nem gondolta volna, hogy eljut a döntőig, viszont ahogy jöttek időközben a sikerek, egyre jobban hajtott a győzelemre. A százötvenből mindössze négy tanuló jutott be a burkolók döntőjébe, köztük Erik is. A dunaújvárosi finalisták és oktatóik naponta ingáztak a fővárosba a döntő alatt, Erik viszont úgy döntött, hogy a szakmabeli társaival együtt Budapesten tölti a két éjszakát. A döntőben egy gipszkarton falat kellett burkolniuk, a megadott tervrajz alapján mintába rakni a díszes lapokat. Mint azt a hildes diák elmondta, nem akarta összecsapni a munkát, a minőségre ment. Az elején például vissza is bontotta az első sort, mert nem volt egyértelmű a rajz. Sajnos az idővel szűkében volt, emiatt az aljzatra már nem maradt lehetősége. Erik úgy véli, jobb eredményt is elérhetett volna, ettől függetlenül nagyon örül a bronzéremnek. Ezen a véleményen osztozik az oktatója, Kerkuska Zoltán is, aki szerint tanulója sokkal többre is képes, mint ahogy a döntőben sikeredett, de már mindent megbeszéltek, és igazán nagy élményekkel tértek haza az eredményhirdetésről.